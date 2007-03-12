Раздел: Невероятное
В Антарктиде под талым льдом нашли дорогу и мост
Ученые обнаружили интересную находку
Образование сразу очень сложно распознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна примерно половине мили (около 800 м - ГПУ). С одной стороны дороги можно заметить арку "под мост".
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С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.
Образование сразу очень сложно распознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна примерно половине мили (около 800 м - ГПУ). С одной стороны дороги можно заметить арку "под мост".
Читайте также: В Антарктиде нашли таинственные развалины
С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.
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