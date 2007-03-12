» » В Антарктиде под талым льдом нашли дорогу и мост
Раздел: Невероятное  
+3

В Антарктиде под талым льдом нашли дорогу и мост

В Антарктиде под талым льдом нашли дорогу и мостУченые обнаружили интересную находку

Образование сразу очень сложно распознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна примерно половине мили (около 800 м - ГПУ). С одной стороны дороги можно заметить арку "под мост".

Читайте также: В Антарктиде нашли таинственные развалины

С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Антарктида, лед

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:00 » Автор: Татьяна Ларина
     7111
     0

Похожие новости по теме

В Антарктиде обнаружили серьезную угрозу для человечества В Антарктиде обнаружили серьезную угрозу для человечества

Ученые нашли подо льдами Антарктиды вулканы.

В Антарктиде нашли таинственные развалины В Антарктиде нашли таинственные развалины

В Антарктиде ученые обнаружили руины древнего поселения или небольшого города.

В Антарктиде нашли руины гигантского здания В Антарктиде нашли руины гигантского здания

Ученые обнаружили руины огромного здания в Антарктиде.

Ученые обнаружили древние пирамиды в Антарктиде Ученые обнаружили древние пирамиды в Антарктиде

Исследователи выясняют, кем были построены пирамиды и когда они появились на континенте.

Подо льдом Антарктиды ученые обнаружили уникальную бактерию Подо льдом Антарктиды ученые обнаружили уникальную бактерию

В озере, расположенном на глубине 4 километров подо льдом, нашли новый вид бактерий.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх