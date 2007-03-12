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Раздел: Невероятное  
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Британцы создали гарпун для космического мусора

Британцы создали гарпун для космического мусораAirbus обещает убрать с орбиты именно этот кусок ненужного металла.

Сломанный спутник Envisat, 9-тонный кусок космического мусора, который вышел из-под контроля Европейского космического агентства, - только малая часть хлама, который вращается вокруг Земли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Специалисты компании создали гарпун, который теоретически должен проколоть спутник и втянуть его в атмосферу, где он сгорит.

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Если наш гарпун сможет справиться с Envisat, он в состоянии собрать любой космический хлам, в том числе верхние ступени ракет, которые до сих пор остаются на орбите, - сказал ведущий инженер проекта Алестер Вейме.
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 Теги: Airbus, гарпун, мусор

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Сегодня, 19:43 » Автор: Едгар Букмирза
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