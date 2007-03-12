Британцы создали гарпун для космического мусора

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Как сообщают специалисты Европейского космического агентства (ЕКА), на спутнике GOCE еще 21 октября закончилось топливо. Космический аппарат был запущен для изучения гравитации. Примерно через две недели объект должен войти в атмосферу нашей планеты и почти полностью сгореть, но некоторые его части, скорее всего, уцелеют и