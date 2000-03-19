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Раздел: Невероятное  
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На панорамах Google из Шотландии нашли странные объекты в небе

На панорамах Google из Шотландии нашли странные объекты в небе Открытие сделала женщина, регулярно использующая сервисы Google Maps.

Нечто странное в небе на панорамах Гугл удалось рассмотреть одной женщине, которая регулярно пользуется сервисом. В небе близ горы Бен-Невис (Шотландия) виднелись три больших шара разного размера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Женщина уверена, что камеры Google запечатлели инопланетные корабли. Она не стала рассказывать всем об удивительных объектах: находка «всплыла» неожиданно. К тому же, многие пользователи сети посчитали странные шары следствием неправильного наложения фотографий.

Фото аномалии облетело многие зарубежные сайты, посвященные мистике и уфологии. Некоторые пользователи посчитали шары вообще живыми существами — монстрами, подобными Годзилле.

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Также имеются версии, что в небе скопились ядохимикаты (в современных реалиях всё возможно), или это были причудливые облака. Ученые, к сожалению, не комментируют странные объекты, поэтому разумное объяснение мы вряд ли услышим.
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 Теги: Google, панорамы

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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