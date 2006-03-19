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Раздел: Невероятное  
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В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия

В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия Невероятное явление заметили среди бела дня.

Жители таиландской провинции Чайяпхум неожиданно стали свидетелями удивительного небесного явления. Над землей образовалось не то облако, не то сгусток загадочной энергии, излучавший «плазменное» свечение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Очевидцы останавливались на улице, доставали свои мобильные телефоны и фотографировали таинственный феномен. Никто из таиландцев, видевших это своими глазами, так и не смог объяснить природу данной аномалии.

Не могут ее объяснить и многочисленные пользователи Всемирной паутины, заинтересовавшиеся представленными снимками. Одни говорят, что это проделки представителей внеземной цивилизации, посетивших нашу планету. Другие уверены, что в небе над Таиландом открылся портал в параллельное измерение.

По мнению третьих, это и вовсе было некое разумное энергетическое существо, непостижимое для нас. Скептики же предполагают, что речь идет об освещенном солнцем облаке или извергающемся вулкане, скрытом за дымкой на заднем плане (самое глупое предположение, поскольку сами таиландцы в этом случае знали бы о вулкане и не выкладывали снимки в Сеть с вопросом - что это?) Так или иначе, данные фотографии заставили завсегдатаев Сети всерьез пораскинуть мозгами.

Стоит отметить, что в последние месяцы непонятные небесные феномены весьма часто регистрируются в различных уголках Земли. Уфологи и исследователи сверхъестественных явлений утверждают, что это непроста. То ли наш «голубой шарик» проходит в настоящий момент через изменения, то ли к нам в самом деле зачастили «зеленые человечки».

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Среди простых обывателей находится немало тех, кто видит в этих феноменах религиозные предзнаменования, а вот добрые или не очень – каждому верующему кажется свое…

В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия
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 Теги: Таиланд, аномалия

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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