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Огромная пустыня: ученый рассказал, что будет с Крымом через 15 лет
Вся почва Крыма будет засолена.
Через 10-15 лет две трети оккупированного Крыма превратится в пустыню. Об этом заявил бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктор технических наук, профессор, академик Украинской академии аграрных наук Валерий Ежов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hromadskeradio.org.
По его словам, "перекати-поле, пустыня" будет в той части окупированного полуострова, который находится в степи.
"Это примерно две трети острова. Ведь в 1954-м году, когда произошло это присоединение Крыма, там никакой политической составляющей не было, там был главный вопрос - степь была голая и безлюдная. Присоединение сразу же и предполагало, что туда придет днепровская вода. И была программа сделать Крым полуостровом садов и виноградников. И она неплохо реализовывалось", - пояснил Ежов.
Он отметил, что большей частью переселенцев были украинцы.
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Академик уточнил, что на сегодняшний день, северо-крымский канал перекрыт и вся степная часть Крыма осталась без воды.
"В Крыму сейчас активно пропагандируют, что они берут воду из-под земли - бурят скважины. Но это кончится тем, что вся почва будет засолена и все превратится в солончаки", - заключил академик.
Через 10-15 лет две трети оккупированного Крыма превратится в пустыню. Об этом заявил бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктор технических наук, профессор, академик Украинской академии аграрных наук Валерий Ежов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hromadskeradio.org.
По его словам, "перекати-поле, пустыня" будет в той части окупированного полуострова, который находится в степи.
"Это примерно две трети острова. Ведь в 1954-м году, когда произошло это присоединение Крыма, там никакой политической составляющей не было, там был главный вопрос - степь была голая и безлюдная. Присоединение сразу же и предполагало, что туда придет днепровская вода. И была программа сделать Крым полуостровом садов и виноградников. И она неплохо реализовывалось", - пояснил Ежов.
Он отметил, что большей частью переселенцев были украинцы.
Читайте также: Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу с Крымом
Академик уточнил, что на сегодняшний день, северо-крымский канал перекрыт и вся степная часть Крыма осталась без воды.
"В Крыму сейчас активно пропагандируют, что они берут воду из-под земли - бурят скважины. Но это кончится тем, что вся почва будет засолена и все превратится в солончаки", - заключил академик.
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