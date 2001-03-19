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Огромная пустыня: ученый рассказал, что будет с Крымом через 15 лет

Огромная пустыня: ученый рассказал, что будет с Крымом через 15 летВся почва Крыма будет засолена.

Через 10-15 лет две трети оккупированного Крыма превратится в пустыню. Об этом заявил бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктор технических наук, профессор, академик Украинской академии аграрных наук Валерий Ежов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hromadskeradio.org.

По его словам, "перекати-поле, пустыня" будет в той части окупированного полуострова, который находится в степи.

"Это примерно две трети острова. Ведь в 1954-м году, когда произошло это присоединение Крыма, там никакой политической составляющей не было, там был главный вопрос - степь была голая и безлюдная. Присоединение сразу же и предполагало, что туда придет днепровская вода. И была программа сделать Крым полуостровом садов и виноградников. И она неплохо реализовывалось", - пояснил Ежов.

Он отметил, что большей частью переселенцев были украинцы.

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Академик уточнил, что на сегодняшний день, северо-крымский канал перекрыт и вся степная часть Крыма осталась без воды.

"В Крыму сейчас активно пропагандируют, что они берут воду из-под земли - бурят скважины. Но это кончится тем, что вся почва будет засолена и все превратится в солончаки", - заключил академик.
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 Теги: пустыня, Крым, ученый

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Сегодня, 20:23 » Автор: Едгар Букмирза
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