Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Огромная пустыня: ученый рассказал, что будет с Крымом через 15 лет

Огромная пустыня: ученый рассказал, что будет с Крымом через 15 лет

Похожие новости по теме

Крымский ученый предрекает серьезные испытания для всей планеты в 2026 году Ученый полагает, что Землю сколыхнет волна инфекционных заболеваний. Ученый из Симферополя, профессор крымского филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Владимир Сухарев рассказал, что космический дуэт Марса и Юпитера является самым опасным резонансным циклом: на счету этой парочки две трети