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Европейское космическое агентство планирует следить за мусором с орбиты

Европейское космическое агентство планирует следить за мусором с орбиты

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Японцы создадут систему, которая будет следить за космическим мусором В Японии планируют создать систему аппаратов, которая позволит следить за космическим мусором в пределах земной орбиты.