Раздел: Невероятное
Европейское космическое агентство планирует следить за мусором с орбиты
В проекте речь идет о непосредственном оптическом измерении пластиковых отходов.
Миллионы тонн пластика, находящиеся в океане, являются глобальной проблемой всего мира. Европейское космическое агентство (ЕКА) тестирует наблюдение за пластиковым мусором из космоса, с целью создания графиков, которые будут базироваться на фактических измерениях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.
Ежегодно в океаны люди сбрасывают более 10 миллионов тонн пластика. Хотя такие отходы особенно заметны возле побережья, ученые обнаруживают пластик и в открытом океане, и даже среди полярного льда.
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Это является глобальной проблемой для всего мира, ведь такие отходы не только угрожают морским животным, но и попадают в общую пищевую цепь в природе. А это опасно как для животных, так и для человеческого здоровья.
Миллионы тонн пластика, находящиеся в океане, являются глобальной проблемой всего мира. Европейское космическое агентство (ЕКА) тестирует наблюдение за пластиковым мусором из космоса, с целью создания графиков, которые будут базироваться на фактических измерениях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.
Ежегодно в океаны люди сбрасывают более 10 миллионов тонн пластика. Хотя такие отходы особенно заметны возле побережья, ученые обнаруживают пластик и в открытом океане, и даже среди полярного льда.
Читайте также: Японцы создадут систему, которая будет следить за космическим мусором
Это является глобальной проблемой для всего мира, ведь такие отходы не только угрожают морским животным, но и попадают в общую пищевую цепь в природе. А это опасно как для животных, так и для человеческого здоровья.
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