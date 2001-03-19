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Раздел: Невероятное  
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Европейское космическое агентство планирует следить за мусором с орбиты

Европейское космическое агентство планирует следить за мусором с орбитыВ проекте речь идет о непосредственном оптическом измерении пластиковых отходов.

Миллионы тонн пластика, находящиеся в океане, являются глобальной проблемой всего мира. Европейское космическое агентство (ЕКА) тестирует наблюдение за пластиковым мусором из космоса, с целью создания графиков, которые будут базироваться на фактических измерениях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

Ежегодно в океаны люди сбрасывают более 10 миллионов тонн пластика. Хотя такие отходы особенно заметны возле побережья, ученые обнаруживают пластик и в открытом океане, и даже среди полярного льда.

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Это является глобальной проблемой для всего мира, ведь такие отходы не только угрожают морским животным, но и попадают в общую пищевую цепь в природе. А это опасно как для животных, так и для человеческого здоровья.

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 Теги: мусор, космос

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Сегодня, 21:59 » Автор: Едгар Букмирза
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