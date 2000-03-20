Раздел: Невероятное
Ягненок-мутант удивил фермера необычным поведением
Размеры странного животного превышают среднестатистические в три раза.
Фермер из Аппер-Броутона (графство Лестершир) Стив Буз потерял дар речи, когда у его овцы появился на свет гигантский ягненок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Малыш выдался настоящим переростком: его “габариты” в три раза превысили размер среднестатистических животных, а вес составил одиннадцать килограммов, хотя масса братьев из того же выводка не была больше двух килограммов.
Хозяин фермы отмечает, что поведение малыша Билли больше похоже на собачье, нежели овечье. Во время родов фермер и не подозревал, что появится гигант: вынашивание ягнят протекало без каких-либо осложнений и особенностей. Роды тоже прошли более-менее гладко (фермеру пришлось только выпрямить ножку ягненка, так как она была согнута и не позволяла животному вылезти из утробы матери-овцы).
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Мужчина самостоятельно выкармливает ягненка-переростка при помощи бутылочки с соской. Животное растет достаточно активным и смелым.
Фермер из Аппер-Броутона (графство Лестершир) Стив Буз потерял дар речи, когда у его овцы появился на свет гигантский ягненок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Малыш выдался настоящим переростком: его “габариты” в три раза превысили размер среднестатистических животных, а вес составил одиннадцать килограммов, хотя масса братьев из того же выводка не была больше двух килограммов.
Хозяин фермы отмечает, что поведение малыша Билли больше похоже на собачье, нежели овечье. Во время родов фермер и не подозревал, что появится гигант: вынашивание ягнят протекало без каких-либо осложнений и особенностей. Роды тоже прошли более-менее гладко (фермеру пришлось только выпрямить ножку ягненка, так как она была согнута и не позволяла животному вылезти из утробы матери-овцы).
Читайте также: В небе над Таиландом возникла пугающая огненная аномалия
Мужчина самостоятельно выкармливает ягненка-переростка при помощи бутылочки с соской. Животное растет достаточно активным и смелым.
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