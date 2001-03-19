Раздел: Невероятное
Камера на борту МКС засняла целое скопление НЛО
Происхождение объектов до сих пор неизвестно.
На канале YuoTube пользователь под ником MrMBB333 выложил видеоматериал, снятый камерой МКС 17 марта сего года. На нем явно прослеживается какой-то космический объект или даже группа объектов, парящих на орбите нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот что пишет охотник за НЛО, публикуя этот видеоролик:
"По-моему мнению, это корабли инопланетян, тем более что, как только МКС стала приближаться к этим НЛО, они тут же исчезли. К сожалению, видеозапись получилась низкого качества, наверное, поэтому NASA даже не стало прерывать трансляцию: мол, все равно ничего не понятно."
Несмотря на это, видео все равно вызвало интерес у тех, кто интересуется уфологией. Правда, не все пользователи согласились с автором, что это непременно корабли пришельцев, некоторые посчитали, что в объектив камеры МКС попали облака, например, грозовые.
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Правда, эта теория тут же подверглась критике, поскольку, по мнению «специалистов», никакие облака на такую высоту подниматься не могут.
На канале YuoTube пользователь под ником MrMBB333 выложил видеоматериал, снятый камерой МКС 17 марта сего года. На нем явно прослеживается какой-то космический объект или даже группа объектов, парящих на орбите нашей планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот что пишет охотник за НЛО, публикуя этот видеоролик:
"По-моему мнению, это корабли инопланетян, тем более что, как только МКС стала приближаться к этим НЛО, они тут же исчезли. К сожалению, видеозапись получилась низкого качества, наверное, поэтому NASA даже не стало прерывать трансляцию: мол, все равно ничего не понятно."
Несмотря на это, видео все равно вызвало интерес у тех, кто интересуется уфологией. Правда, не все пользователи согласились с автором, что это непременно корабли пришельцев, некоторые посчитали, что в объектив камеры МКС попали облака, например, грозовые.
Читайте также: Ягненок-мутант удивил фермера необычным поведением
Правда, эта теория тут же подверглась критике, поскольку, по мнению «специалистов», никакие облака на такую высоту подниматься не могут.
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