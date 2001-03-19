Раздел: Невероятное
Астрономы обнаружили в космосе "место бессмертия"
Вблизи черных дыр может происходить искривление временного континуума.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Если верить астрофизикам, то в космосе существует чудо-место, где процессы старения бессильны. Несмотря на радостную весть, существует одно "но", места эти, где можно оставаться вечно молодым, пока мало изучены.
Место бессмертия – это давно знакомые нам черные дыры. Пока о черных дырах в научном мире мало что известно, но одно уже точно установлено, это та часть пространства, где у человека увеличивается период жизни от утраты способности организма к продолжению рода до самой смерти.
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По мнению известного ученого Стивена Хокинга, черные дыры – это своего рода порталы в иное измерение, где материя не пропадает, а просто переходит в иной мир. Специалист предполагает, что вблизи черных дыр может происходить искривление временного континуума, поэтому человек, находясь рядом с ними, перестает стареть
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Если верить астрофизикам, то в космосе существует чудо-место, где процессы старения бессильны. Несмотря на радостную весть, существует одно "но", места эти, где можно оставаться вечно молодым, пока мало изучены.
Место бессмертия – это давно знакомые нам черные дыры. Пока о черных дырах в научном мире мало что известно, но одно уже точно установлено, это та часть пространства, где у человека увеличивается период жизни от утраты способности организма к продолжению рода до самой смерти.
Читайте также: Астрономы показали полет Tesla в космосе
По мнению известного ученого Стивена Хокинга, черные дыры – это своего рода порталы в иное измерение, где материя не пропадает, а просто переходит в иной мир. Специалист предполагает, что вблизи черных дыр может происходить искривление временного континуума, поэтому человек, находясь рядом с ними, перестает стареть
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