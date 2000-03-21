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Раздел: Невероятное  
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Адская жара: ученые рассказали к чему приведут изменения климата

Адская жара: ученые рассказали к чему приведут изменения климатаИзменение может привести к увеличению смертности среди чувствительных к жаре людей.

Американские ученые пришли к выводу, что изменения климата приведут к наступлению экстремальной жары в Калифорнии и на юго-западе США в 2020 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

Ученые из Школы морских и атмосферных наук в Майами отметили, что основной причиной изменения климатических условий в мире стала деятельность человека.

В своем исследовании они использовали климатические модели и погодные данные, собранные в период с 1900 по 2010 годы. На основе этого они спрогнозировали рост температуры воздуха в летний период до конца XXI века.

Как экстремальная жара определялись периоды в три и более дней, когда температура достигала рекордно высоких отметок.

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В итоге исследователи сделали выводы, что из-за глобального потепления в 2030 году в районе Великих озер и Великих равнин (к 2050 году) возникнут тепловые волны.
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 Теги: жара, изменения климата

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Вчера, 23:37 » Автор: Едгар Букмирза
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