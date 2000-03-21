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Раздел: Невероятное  
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Внутри стены жилого дома в Таиланде нашли пятиметровую змею

Внутри стены жилого дома в Таиланде нашли пятиметровую змею Огромный питон прятался в полости гипсокартонной стены.

В столице Таиланда, в городе Бангкок, мужчина услышал странное шипение, которое доходило со стены дома. Прислонившись к стенке, Сабдэнг (так звали владельца дома) окончательно убедился, что в стене кто-то сидит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Мужчина незамедлительно вызвал спасателей, которые проделали в стене дыру и… вытащили огромную змею. Как оказалось, в помещении прятался почти пятиметровый питон. Мужчина не боится змей, однако питон, если перебрался бы к потолку, мог задушить Сабдэнга, упав на него ночью.

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Точно нельзя сказать, как пятиметровая змея оказалась в стене. Хозяин предполагает, что питон залез в дом, спасаясь от непогоды, однако оказался в ловушке. “Гостя” спасатели усадили в мешок и вывезли в дикую местность.

Внутри стены жилого дома в Таиланде нашли пятиметровую змею
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 Теги: Таиланд, змея

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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