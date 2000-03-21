Внутри стены жилого дома в Таиланде нашли пятиметровую змею

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Чтобы вы сделали, если бы в дырке в полу в общественном туалете увидели голову мужчины? Правильно, закричали бы и вызвали полицию. Именно так и поступила жительница Америки. Только она еще и кричала до тех пор, пока мужчина весь в фекалиях не появился на свет Божий. Что делал этот странный тип в туалете среди экскрементов?