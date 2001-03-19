Раздел: Невероятное
Метеорологи предупредили о неизбежной засухе в США
Аномальная жара в США начнётся уже через два года.
Глобальное изменение климата уже не остановить: люди как никогда ранее ощущают и замечают аномальные выходки природы. Ученые попытались выяснить, когда американцам стоит ждать экстремально высокие температуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты проанализировали годовые показатели температуры, начиная с 1900 года по 2000-й. Создание климатической модели на компьютере позволило определить протекание дальнейших процессов. В США, в частности в Калифорнии и на юго-западе страны, аномальная жара ожидается уже к 2020 году.
Равнинная территория Соединенных Штатов пострадает от засухи примерно к 2050 году, а район Великих озер – к 2030 году. Стоит отметить, что именно на этой территории в данный момент население растет быстрыми темпами. Следовательно, много детей и стариков пострадает от невыносимо высоких температур.
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Ранее ученые подсчитали, что среднее число жертв от аномальной погоды увеличится с трех тысяч человек до сто пятидесяти. Такой скачок ожидается к концу 21 века.
Глобальное изменение климата уже не остановить: люди как никогда ранее ощущают и замечают аномальные выходки природы. Ученые попытались выяснить, когда американцам стоит ждать экстремально высокие температуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты проанализировали годовые показатели температуры, начиная с 1900 года по 2000-й. Создание климатической модели на компьютере позволило определить протекание дальнейших процессов. В США, в частности в Калифорнии и на юго-западе страны, аномальная жара ожидается уже к 2020 году.
Равнинная территория Соединенных Штатов пострадает от засухи примерно к 2050 году, а район Великих озер – к 2030 году. Стоит отметить, что именно на этой территории в данный момент население растет быстрыми темпами. Следовательно, много детей и стариков пострадает от невыносимо высоких температур.
Читайте также: Внутри стены жилого дома в Таиланде нашли пятиметровую змею
Ранее ученые подсчитали, что среднее число жертв от аномальной погоды увеличится с трех тысяч человек до сто пятидесяти. Такой скачок ожидается к концу 21 века.
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