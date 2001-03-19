Раздел: Невероятное
В самом мистическом поселке Украины зафиксировали появление призрака
Приведение попало на видео, снятое в Харьковской области.
Жителей украинского поселка городского типа Бабаи в Харьковской области переполошило предполагаемое привидение, с которым столкнулся недавно один из местных жителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Мужчина спокойно ехал ночью на машине и, оказавшись на окраине поселка, неожиданно заметил впереди светлый человекоподобный силуэт, словно паривший над дорогой. К удивлению очевидца, чертовщину прекрасно фиксировал его видеорегистратор.
Включив представленный ниже репортаж журналистов, вы сможете увидеть своими глазами снятый камерой видеорегистратора загадочный фантом, передвигающийся в темноте. Он сначала быстро скользит по дороге, затем исчезает из поля зрения объектива камеры.
Примечательно, что в последние годы в Бабаях происходит нечто зловещее и пугающее. Сельчане рассказывают, что местные мужчины часто накладывают на себя руки, вешаясь в лесополосе и заброшенных домах. А в лесу неподалеку то и дело пропадают женщины. Например, одна из них, перед тем, как исчезнуть, жаловалась родственникам на голоса в голове, звавшие ее на природу.
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Все это будто картины из фильмов ужасов, не правда ли? Может, попавшее в объектив камеры привидение тоже является одним из фрагментов этого жуткого сверхъестественного пазла?
Жителей украинского поселка городского типа Бабаи в Харьковской области переполошило предполагаемое привидение, с которым столкнулся недавно один из местных жителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Мужчина спокойно ехал ночью на машине и, оказавшись на окраине поселка, неожиданно заметил впереди светлый человекоподобный силуэт, словно паривший над дорогой. К удивлению очевидца, чертовщину прекрасно фиксировал его видеорегистратор.
Включив представленный ниже репортаж журналистов, вы сможете увидеть своими глазами снятый камерой видеорегистратора загадочный фантом, передвигающийся в темноте. Он сначала быстро скользит по дороге, затем исчезает из поля зрения объектива камеры.
Примечательно, что в последние годы в Бабаях происходит нечто зловещее и пугающее. Сельчане рассказывают, что местные мужчины часто накладывают на себя руки, вешаясь в лесополосе и заброшенных домах. А в лесу неподалеку то и дело пропадают женщины. Например, одна из них, перед тем, как исчезнуть, жаловалась родственникам на голоса в голове, звавшие ее на природу.
Читайте также: Внутри стены жилого дома в Таиланде нашли пятиметровую змею
Все это будто картины из фильмов ужасов, не правда ли? Может, попавшее в объектив камеры привидение тоже является одним из фрагментов этого жуткого сверхъестественного пазла?
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