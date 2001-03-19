Раздел: Невероятное
Ученый объяснил, почему некоторые люди притягивают несчастье
Своими соображениями поделился известный исследователь паранормальных явлений.
Есть люди, о которых говорят, что они родились под несчастливой звездой. Неприятности сыплются на них как из рога изобилия. Другому бы на всю жизнь хватило напастей, которые неудачник переживает за год. Но есть люди, с которыми происходят как бы избирательные, целенаправленные неприятности. Всегда одни и те же. И говорить здесь о слепых случайностях просто не приходится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News
В чем причины фатального невезения или редкой удачливости? По этому вопросу высказывает свое суждение докторант Санкт-Петербургского института точной механики и оптики Константин Коротков, который много лет изучает явления, получившие название, «паранормальных».
— Сейчас в мировой науке утверждается мнение, что не бывает ничего случайного, — говорит Константин Георгиевич. — Но тут легко впасть в крайность. Если признать, что все вообще закономерно, то приходим к ньютоновскому детерминизму, согласно которому все изначально определяется Божьей волей и от человека ничего не зависит. Мы же считаем, что человек все же влияет на свою судьбу. Представьте себе муравья, который ползет по дереву. И периодически попадает на точки разветвления.
Современная наука называет их точками бифуркации. И надо принимать решение, в какую сторону ползти. Либо полезешь дальше по стволу, либо упрешься в пропасть. Вот и у каждого человека на его жизненном пути встречаются такие точки. Они не случайны. Их можно назвать отметками судьбы. И от нас зависит, в какую сторону мы пойдем. Как правило, выбирая направление, мы ориентируемся только на сегодняшний момент, не зная, как повлияет наш выбор через годы, иногда десятки лет.
Подавляющее большинство людей совершают примерно равное количество ошибок и принимают правильное решение. Поэтому у нас полоса неудач чередуется со счастливой полосой. Но есть люди, обладающие глубокой интуицией. Они чувствуют, куда им направить свой путь. А есть другие — в каждой точке бифуркации они выбирают неверное направление. Это и определяет везунчиков и неудачников. И когда человеку во всем не везет, значит, он идет поперек течения. Мне приходилось наблюдать таких людей. Так же как и людей, которые всегда чувствуют, куда надо повернуть.
Так, наука вроде бы отрицает слепой случай. Утверждает, что человек сам выбирает судьбу. Однако это не объясняет примеры самых невероятных избирательных совпадений, которых не так уж мало в мировой истории. Совсем недавно британская газета «Санди телеграф» обратила внимание на то, что некоторые женщины «несовместимы» с электрическими приборами. Почему-то только женщины: на мужчин приборы не реагируют, а вот при приближении прекрасного пола начинают бунтовать.
Такой потрясающей женщиной, например, является Натали Томасон из графства Нортгемптоншир. Демонстрируя ученым свои «способности», она, не прикасаясь к приборам, вывела из строя 12 пылесосов, 10 электроутюгов, 5 телевизоров, 2 микроволновые печи и 3 стиральные машины. Другая женщина, Полин Шоу из Манчестера, постоянно сражается с собственной стиральной машиной. Когда она пытается настроить машину на нужную программу, предохранители расплавляются и вода хлещет на пол.
Еще одна англичанка, Энди Фрай, слышит шепот электролампочек — очень неудобное свойство, особенно когда вечером хочется отдохнуть. Астрофизик Майк Шаллис из Оксфордского университета, проведя четырехлетние исследования, установил, что на Британских островах 600 женщин обладают подобными биоэлектрическими отрицательными характеристиками.
Избирательные случайности отмечают как одного конкретного человека, так и группу людей, а то и явления природы. Достаточно вспомнить трагический поход японских школьников, которые под руководством своего учителя совершали восхождение на невысокую гору. В пути их застала гроза.
В соответствии с правилами альпинизма учитель велел им обвязаться страховочным тросом, чтобы никого не потерять под проливным дождем. В эту группу ударила молния и поразила каждого третьего в связке. Первый, третий, шестой, девятый... Откуда такая жуткая избирательность? Какая математическая связь между грозным природным явлением и связкой альпинистов? Она, несомненно, существует, эта связь, только вот природа ее пока непознана.
Выше уже говорилось, что есть люди, отмеченные, если можно так выразиться, печатью избирательного везения. На шхуне «Сити оф Лидз» был, вероятно, такой член команды, что в конечном итоге и спасло всех остальных. Но все рекорды побила старая пани из Лодзи, о которой трубили польские газеты в середине 60-х годов.
Эта милая старушка пять раз подряд выиграла автомобиль в денежно-вещевой лотерее. Можно предположить, что хорошая интуиция позволяла ей всегда правильно определять направление в точках бифуркации. Но однажды старушка все же дала маху, и это сказалось на шестом лотерейном розыгрыше.
В этот раз она даже не стала проверять билеты, а сразу направилась за выигрышем. Каково же было ее возмущение, когда оказалось, что ее номера пустые. Пани настолько была уверена, что стала жертвой какого-то мошенничества, что не поленилась поехать в Варшаву, где устроила скандал директору Центробанка.
Так существуют ли слепые случайности, или все эти невероятные совпадения — результат какой-то, пока скрытой от науки закономерности? Хочется надеяться на второе, потому что в этом случае ученые когда-нибудь сумеют выявить законы судьбы, а значит, и научатся управлять ими. Хотя трудно сказать, станут ли люди от этого счастливее, ведь судьба не зря скрывает от нас будущее.
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А пока как не вспомнить мудрую сентенцию шекспировского Гамлета: «На свете, друг мой Горацио, есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам».
Есть люди, о которых говорят, что они родились под несчастливой звездой. Неприятности сыплются на них как из рога изобилия. Другому бы на всю жизнь хватило напастей, которые неудачник переживает за год. Но есть люди, с которыми происходят как бы избирательные, целенаправленные неприятности. Всегда одни и те же. И говорить здесь о слепых случайностях просто не приходится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News
В чем причины фатального невезения или редкой удачливости? По этому вопросу высказывает свое суждение докторант Санкт-Петербургского института точной механики и оптики Константин Коротков, который много лет изучает явления, получившие название, «паранормальных».
— Сейчас в мировой науке утверждается мнение, что не бывает ничего случайного, — говорит Константин Георгиевич. — Но тут легко впасть в крайность. Если признать, что все вообще закономерно, то приходим к ньютоновскому детерминизму, согласно которому все изначально определяется Божьей волей и от человека ничего не зависит. Мы же считаем, что человек все же влияет на свою судьбу. Представьте себе муравья, который ползет по дереву. И периодически попадает на точки разветвления.
Современная наука называет их точками бифуркации. И надо принимать решение, в какую сторону ползти. Либо полезешь дальше по стволу, либо упрешься в пропасть. Вот и у каждого человека на его жизненном пути встречаются такие точки. Они не случайны. Их можно назвать отметками судьбы. И от нас зависит, в какую сторону мы пойдем. Как правило, выбирая направление, мы ориентируемся только на сегодняшний момент, не зная, как повлияет наш выбор через годы, иногда десятки лет.
Подавляющее большинство людей совершают примерно равное количество ошибок и принимают правильное решение. Поэтому у нас полоса неудач чередуется со счастливой полосой. Но есть люди, обладающие глубокой интуицией. Они чувствуют, куда им направить свой путь. А есть другие — в каждой точке бифуркации они выбирают неверное направление. Это и определяет везунчиков и неудачников. И когда человеку во всем не везет, значит, он идет поперек течения. Мне приходилось наблюдать таких людей. Так же как и людей, которые всегда чувствуют, куда надо повернуть.
Так, наука вроде бы отрицает слепой случай. Утверждает, что человек сам выбирает судьбу. Однако это не объясняет примеры самых невероятных избирательных совпадений, которых не так уж мало в мировой истории. Совсем недавно британская газета «Санди телеграф» обратила внимание на то, что некоторые женщины «несовместимы» с электрическими приборами. Почему-то только женщины: на мужчин приборы не реагируют, а вот при приближении прекрасного пола начинают бунтовать.
Такой потрясающей женщиной, например, является Натали Томасон из графства Нортгемптоншир. Демонстрируя ученым свои «способности», она, не прикасаясь к приборам, вывела из строя 12 пылесосов, 10 электроутюгов, 5 телевизоров, 2 микроволновые печи и 3 стиральные машины. Другая женщина, Полин Шоу из Манчестера, постоянно сражается с собственной стиральной машиной. Когда она пытается настроить машину на нужную программу, предохранители расплавляются и вода хлещет на пол.
Еще одна англичанка, Энди Фрай, слышит шепот электролампочек — очень неудобное свойство, особенно когда вечером хочется отдохнуть. Астрофизик Майк Шаллис из Оксфордского университета, проведя четырехлетние исследования, установил, что на Британских островах 600 женщин обладают подобными биоэлектрическими отрицательными характеристиками.
Избирательные случайности отмечают как одного конкретного человека, так и группу людей, а то и явления природы. Достаточно вспомнить трагический поход японских школьников, которые под руководством своего учителя совершали восхождение на невысокую гору. В пути их застала гроза.
В соответствии с правилами альпинизма учитель велел им обвязаться страховочным тросом, чтобы никого не потерять под проливным дождем. В эту группу ударила молния и поразила каждого третьего в связке. Первый, третий, шестой, девятый... Откуда такая жуткая избирательность? Какая математическая связь между грозным природным явлением и связкой альпинистов? Она, несомненно, существует, эта связь, только вот природа ее пока непознана.
Выше уже говорилось, что есть люди, отмеченные, если можно так выразиться, печатью избирательного везения. На шхуне «Сити оф Лидз» был, вероятно, такой член команды, что в конечном итоге и спасло всех остальных. Но все рекорды побила старая пани из Лодзи, о которой трубили польские газеты в середине 60-х годов.
Эта милая старушка пять раз подряд выиграла автомобиль в денежно-вещевой лотерее. Можно предположить, что хорошая интуиция позволяла ей всегда правильно определять направление в точках бифуркации. Но однажды старушка все же дала маху, и это сказалось на шестом лотерейном розыгрыше.
В этот раз она даже не стала проверять билеты, а сразу направилась за выигрышем. Каково же было ее возмущение, когда оказалось, что ее номера пустые. Пани настолько была уверена, что стала жертвой какого-то мошенничества, что не поленилась поехать в Варшаву, где устроила скандал директору Центробанка.
Так существуют ли слепые случайности, или все эти невероятные совпадения — результат какой-то, пока скрытой от науки закономерности? Хочется надеяться на второе, потому что в этом случае ученые когда-нибудь сумеют выявить законы судьбы, а значит, и научатся управлять ими. Хотя трудно сказать, станут ли люди от этого счастливее, ведь судьба не зря скрывает от нас будущее.
Читайте также: Метеорологи предупредили о неизбежной засухе в США
А пока как не вспомнить мудрую сентенцию шекспировского Гамлета: «На свете, друг мой Горацио, есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам».
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