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В США под супервулканом обнаружили аномальную зону

В США под супервулканом обнаружили аномальную зонуПод супервулканом находится длинная и тонкая зона, температура которой выше, чем у окружающей мантии.

Исследователи Техасского университета подтвердили существование под Йеллоустонской кальдерой мантийного плюма — горячего потока расплавленной породы, двигающейся от ядра к коре Земли. Это аномальное течение существует отдельно от конвективных течений и считается источником питания для супервулкана, однако некоторые ученые полагают, что геологические процессы в национальном парке объясняются другими механизмами. Статья ученых опубликована в журнале Nature Geoscience, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Плюмы традиционно связываются с вулканической активностью. Они представляют собой грибообразные столбы с гладкой «шляпкой» и длинным «хвостом», спускающимся к границе мантии и ядра. Они считаются причиной появления горячих точек, которые находятся во внутренних районах литосферных плит. Однако их существование признается не всеми учеными. В то же время именно мантийный плюм является гипотетическим механизмом образования Йеллоустонского супервулкана.

Геологи проанализировали данные сейсморазведки, основанной на регистрации SKS-волн, проходящих через мантию в виде поперечной волны и внешний слой ядра в виде продольной волны (P-волны), а также SKKS-волн, отражающихся от внутренней стороны внешней оболочки ядра. Они вертикально ориентированы, в результате чего значительная часть их пути проходит через плюм.

Геологи обнаружили, что под супервулканом находится длинная и тонкая зона, температура которой выше, чем у окружающей мантии. Она наклонена к северо-востоку, а ее диаметр достигает 350 километров. Аномалия начинается на границе мантии и ядра под Калифорнией, и эта картина соответствует мантийному плюму.

Эти потоки невидимы для обычных методов сейсморазведки, основанных на регистрации времени прохождения вторичных сейсмических волн (S-волн), которые сдвигают породу перпендикулярно направлению своего движения. Плюмы слабо влияют на скорость S-волн, поскольку последние из-за своей природы проходят почти поперек вертикального потока. Кроме того, горячие точки располагаются в бассейнах океанов, где располагается мало сейсмических станций.

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Что касается Йеллоустона, то некоторые геологические особенности его недр не соответствуют традиционному описанию мантийного плюма. Ряд исследователей полагает, что процессы, происходящие под супервулканами, связаны с субдукцией — погружением одной части земной коры под другую.
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 Теги: супервулкан, аномалия

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Сегодня, 12:55 » Автор: Богдан Процив
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