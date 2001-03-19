Раздел: Невероятное
Геологическая катастрофа может разорвать Африку на две части
Через время обстановка в Африке ухудшится.
Африканский континент разорвется на две части, образуя трещины, что угрожает местной инфраструктуре. Причиной этому геологические процессы в рифтовой долине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
По данным ученых, восток Африки полностью отделится от материка через четыре миллиона лет. С этим связана деформация земной коры, она и привела к формированию геологического разлома: Великой рифтовой долины, протянувшейся до Мозамбика от Ливана.
Скорость отделения Сомалийской и Нубийской плит составляет 6-7 миллиметров в год, в будущем этот район будет затоплен, а Кения станет островом. Через время в земной коре появятся трещины, сильные дожди только усложнят ситуацию.
Читайте также: Чернобыльская катастрофа глазами талантливых художников. Фото
Через время обстановка ухудшится, континенту угрожают глобальные бедствия, в связи с чем надо написать кату разломов для прогнозирования очередных трещин.
Африканский континент разорвется на две части, образуя трещины, что угрожает местной инфраструктуре. Причиной этому геологические процессы в рифтовой долине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
По данным ученых, восток Африки полностью отделится от материка через четыре миллиона лет. С этим связана деформация земной коры, она и привела к формированию геологического разлома: Великой рифтовой долины, протянувшейся до Мозамбика от Ливана.
Скорость отделения Сомалийской и Нубийской плит составляет 6-7 миллиметров в год, в будущем этот район будет затоплен, а Кения станет островом. Через время в земной коре появятся трещины, сильные дожди только усложнят ситуацию.
Читайте также: Чернобыльская катастрофа глазами талантливых художников. Фото
Через время обстановка ухудшится, континенту угрожают глобальные бедствия, в связи с чем надо написать кату разломов для прогнозирования очередных трещин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2046
0
Оставьте свой комментарий