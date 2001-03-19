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Раздел: Невероятное  
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Геологическая катастрофа может разорвать Африку на две части

Геологическая катастрофа может разорвать Африку на две частиЧерез время обстановка в Африке ухудшится.

Африканский континент разорвется на две части, образуя трещины, что угрожает местной инфраструктуре. Причиной этому геологические процессы в рифтовой долине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

По данным ученых, восток Африки полностью отделится от материка через четыре миллиона лет. С этим связана деформация земной коры, она и привела к формированию геологического разлома: Великой рифтовой долины, протянувшейся до Мозамбика от Ливана.

Скорость отделения Сомалийской и Нубийской плит составляет 6-7 миллиметров в год, в будущем этот район будет затоплен, а Кения станет островом. Через время в земной коре появятся трещины, сильные дожди только усложнят ситуацию.

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Через время обстановка ухудшится, континенту угрожают глобальные бедствия, в связи с чем надо написать кату разломов для прогнозирования очередных трещин.
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 Теги: катастрофа, Африка

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Сегодня, 20:55 » Автор: Едгар Букмирза
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