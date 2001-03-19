Геологическая катастрофа может разорвать Африку на две части

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Тот факт, что в зоне Атлантического океана формируется зона разлома земной коры, говорит о возможности исчезновения Атлантического океана и образования через 200-220 млн лет на его месте суперконтинента. Австралийскими учеными была составлена карта земной коры, находящейся под поверхностью Атлантического океана, причем бралась