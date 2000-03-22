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Раздел: Невероятное  
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В США нашли уникальный след снежного человека

В США нашли уникальный след снежного человека Житель Орегона опубликовал фотографию находки в Интернете.

В Орегоне (США) обнаружили новые доказательства, указывающие на то, что снежный человек действительно существует. Ученый Клифф Баракман (Cliff Barackman) обнаружил огромные следы от ног, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Отпечатки были найдены на выброшенном матрасе в парке Олдервуд-Стейт-Уэйсайд, в котором достаточно часто люди видят снежного человека. К тому же местные жители не раз сообщали о странных звуках, доносящих из леса.

Клифф вот уже 20 лет отслеживает снежного человека. Теперь мужчине улыбнулась удача - ему удалось обнаружить гигантские следы в американской глуши, длиной 33 см и шириной 14.

Расстояние между одним и вторым отпечатком, измеряя от пятки к пятке, составляет более метра, что свидетельствует о том, что это должны быть следы огромного существа.

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Баракман, считает, что отпечатки, скорей всего, настоящие. Однако на данный момент ученые не подтвердили это.

В США нашли уникальный след снежного человека
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 Теги: США, снежный человек

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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