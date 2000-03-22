В США нашли уникальный след снежного человека

Похожие новости по теме

В Китае фотографы обнаружили гигантские окаменелые следы ступней, они напоминают человеческие, но значительно больше ступней жителей Земли.

Американские туристы рассказывают о том, что им удалось сделать уникальные фото, которые являются прямым доказательством существования снежного человека. На данный момент к снимкам уже проявили интерес ряд организаций, которые специализируются на изучение йети. Джон Стоунмен рассказал, что, возвращаясь с фестиваля, который