Раздел: Невероятное
Американские чиновники начали массово перебираться в бункеры
Строительство укрытий набирает всё большую популярность в США.
Чиновники из Вашингтона все дружно перебираются в лагеря Судного Дня, построенные компанией Washington Examiner. Следовательно, возникает вопрос: что скрывает элита страны? Внезапное переселение определенно связано с надвигающейся ядерной войной, биологическим оружием либо EMP, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Лидеры государства знают об опасности, однако молчат. К слову, разные компании США уже открыли предзаказы на бункеры, которые ещё не построили.
Член Fortitude Ranch поделился с журналистами, что он и его коллеги получили информацию о возможной катастрофе, притом будет это война или кризис — не известно.
Руководит строительством лагерей Дрю Миллер. Он сразу же подумал о необходимости укрытий, когда в узких кругах начали говорить о неизбежной атаке. Во время боевых действий сразу же исчезнет электроэнергия, вследствие чего цивилизация падет.
В укрытиях будет всё необходимое для годичного автономного проживания. Элита не надеется на помощь со стороны, ведь в экстремальных условиях каждый сам за себя.
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Миллер обладает достаточным бюджетом (400 тыс. долларов), чтобы основать лагеря в Западной Вирджинии и Колорадо. Количество точек будет всё время увеличиваться.
Чиновники из Вашингтона все дружно перебираются в лагеря Судного Дня, построенные компанией Washington Examiner. Следовательно, возникает вопрос: что скрывает элита страны? Внезапное переселение определенно связано с надвигающейся ядерной войной, биологическим оружием либо EMP, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Лидеры государства знают об опасности, однако молчат. К слову, разные компании США уже открыли предзаказы на бункеры, которые ещё не построили.
Член Fortitude Ranch поделился с журналистами, что он и его коллеги получили информацию о возможной катастрофе, притом будет это война или кризис — не известно.
Руководит строительством лагерей Дрю Миллер. Он сразу же подумал о необходимости укрытий, когда в узких кругах начали говорить о неизбежной атаке. Во время боевых действий сразу же исчезнет электроэнергия, вследствие чего цивилизация падет.
В укрытиях будет всё необходимое для годичного автономного проживания. Элита не надеется на помощь со стороны, ведь в экстремальных условиях каждый сам за себя.
Читайте также: Метеорологи предупредили о неизбежной засухе в США
Миллер обладает достаточным бюджетом (400 тыс. долларов), чтобы основать лагеря в Западной Вирджинии и Колорадо. Количество точек будет всё время увеличиваться.
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