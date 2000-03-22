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Американские чиновники начали массово перебираться в бункеры

Американские чиновники начали массово перебираться в бункеры Строительство укрытий набирает всё большую популярность в США.

Чиновники из Вашингтона все дружно перебираются в лагеря Судного Дня, построенные компанией Washington Examiner. Следовательно, возникает вопрос: что скрывает элита страны? Внезапное переселение определенно связано с надвигающейся ядерной войной, биологическим оружием либо EMP, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Лидеры государства знают об опасности, однако молчат. К слову, разные компании США уже открыли предзаказы на бункеры, которые ещё не построили.

Член Fortitude Ranch поделился с журналистами, что он и его коллеги получили информацию о возможной катастрофе, притом будет это война или кризис — не известно.

Руководит строительством лагерей Дрю Миллер. Он сразу же подумал о необходимости укрытий, когда в узких кругах начали говорить о неизбежной атаке. Во время боевых действий сразу же исчезнет электроэнергия, вследствие чего цивилизация падет.

В укрытиях будет всё необходимое для годичного автономного проживания. Элита не надеется на помощь со стороны, ведь в экстремальных условиях каждый сам за себя.

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Миллер обладает достаточным бюджетом (400 тыс. долларов), чтобы основать лагеря в Западной Вирджинии и Колорадо. Количество точек будет всё время увеличиваться.
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 Теги: США, бункеры

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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