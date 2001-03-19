Раздел: Невероятное
Американец снял на видео НЛО, пролетевший на фоне Луны
Летающий объект имеет форму диска.
Специалистам из крупнейшей в мире уфологической организации «MUFON» прислали загадочную видеозапись, на которой запечатлен темный дискообразный объект крупных размеров, пролетающий на фоне естественного спутника Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Автором ролика оказался житель американского города Дирборн-Хайтс, штат Мичиган. По словам мужчины, он снимал камерой полную Луну, когда неожиданно заметил черный НЛО, пронесшийся возле Селены по направлению на юг. Очевидец убежден, что на ближайшем к нам небесном теле находится база представителей внеземной цивилизации, откуда и взлетело это таинственное космическое судно.
Запись быстро разлетелась по англоязычному сегменту Всемирной паутины, собрав тысячи комментариев. Одни пользователи Сети согласились с автором, что речь идет о пришельцах. Другие посчитали, что всему виной искусственный орбитальный спутник, метеозонд или даже птица, пролетевшая на фоне ночного светила. Нашлись и такие комментаторы, которые решили, что Луна на представленном видео ненастоящая, и перед нами искусная инсталляция.
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Профессиональные уфологи, скрупулезно изучившие данный материал, не торопятся делать каких-либо стопроцентных выводов, однако считают, что это вряд ли может быть мистификацией, тем более, что НЛО возле Луны и на самой Селене снимают постоянно. Так что в этой записи нет ничего сверхъестественного.
Специалистам из крупнейшей в мире уфологической организации «MUFON» прислали загадочную видеозапись, на которой запечатлен темный дискообразный объект крупных размеров, пролетающий на фоне естественного спутника Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Автором ролика оказался житель американского города Дирборн-Хайтс, штат Мичиган. По словам мужчины, он снимал камерой полную Луну, когда неожиданно заметил черный НЛО, пронесшийся возле Селены по направлению на юг. Очевидец убежден, что на ближайшем к нам небесном теле находится база представителей внеземной цивилизации, откуда и взлетело это таинственное космическое судно.
Запись быстро разлетелась по англоязычному сегменту Всемирной паутины, собрав тысячи комментариев. Одни пользователи Сети согласились с автором, что речь идет о пришельцах. Другие посчитали, что всему виной искусственный орбитальный спутник, метеозонд или даже птица, пролетевшая на фоне ночного светила. Нашлись и такие комментаторы, которые решили, что Луна на представленном видео ненастоящая, и перед нами искусная инсталляция.
Читайте также: Американские чиновники начали массово перебираться в бункеры
Профессиональные уфологи, скрупулезно изучившие данный материал, не торопятся делать каких-либо стопроцентных выводов, однако считают, что это вряд ли может быть мистификацией, тем более, что НЛО возле Луны и на самой Селене снимают постоянно. Так что в этой записи нет ничего сверхъестественного.
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