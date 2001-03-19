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Раздел: Невероятное  
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На поверхности Марса нашли необычный предмет

На поверхности Марса нашли необычный предметПрирода не сможет сделать такой круглый объект.

При изучении поверхности Марса уфологи заметили на ней идеально круглый объект в форме шара. Специалисты не могут найти объяснение его появлению на «красной планете».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

При изучении поверхности планеты Марс с помощью телескопа уфологам удалось заметить на ней объект круглой формы. Ученые не знают, чем может объясняться появление шара на «красной планете». Само наличие шара настолько невероятно, что сомнений в том, что это, скорее всего, фальсификация у пользователей Сети практически нет.

Следовательно, по поводу марсианского шара посыпались иронические шутки: кто-то предположил, что это на самом деле футбольный мяч и закинул его туда Месси во время одного из матчей или тренировок. Другие пользователи сообщали, что известный футболист здесь не при чем, а закинул его туда один из игроков в бейсбол. Также есть предположение, что это не шар вовсе, а свернувшийся броненосец.

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Если отбросить вариант возможной фальсификации наличия шара на Марсе и отказаться от всех шуток про это, то остаются всего две версии о том, как он мог там оказаться. Первая заключается в том, что это круглое образование могло появиться естественным образом – путем уплотнения осадков в месторождениях угля. Согласно второй версии, природа не сможет сделать такой круглый объект – на это способен только человек или марсиане.
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 Теги: Марс, предмет, круглый объект

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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