На поверхности Марса нашли необычный предмет

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Ученые не спешат подтверждать теорию «внеземной жизни» на планете.

Ученые считают, что на поверхности Марса свирепствуют сильные ветры.

Значит там может быть атмосфера, которая значительно облегчит работу ученым по колонизации Марса.