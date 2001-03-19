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Раздел: Невероятное  
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Стало известно, почему коты так любят чемоданы

Стало известно, почему коты так любят чемоданыНекоторые владельцы кошек отмечали, что коты не хотели, чтобы хозяева уезжали

Пользователи сети не раз отмечали, что коты очень любят сидеть в чемоданах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Специальную тему об этом развили юзеры на платформе Reddit.

Все владельцы кошек отлично знают, что их питомцы любят залезать в коробки. Чемоданы им нравятся ни чуть не меньше. Пользователи соцсетей регулярно делятся моментами, когда коты и кошки залезают к ним в чемоданы. Иногда, конечно, их садят туда сами хозяева.

19 марта стал вирусным пост с кошкой в чемодане от блога catcontent – он собрал 26 тысяч ретвитов и 64 тысячи лайков. Но кошки залезали в чемоданы, похоже, со времён их изобретения.

Многие уверены: кошки понимают, что они собираются уехать, и всеми силами стараются этого не допустить. Ну или хотя бы поехать куда-нибудь с хозяевами вместе. Одни любители котиков считают это таким проявлением озорства или упрямства, другие – особой формой любви.

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Другие пользователи предполагали, что разгадка в том, что чемодан – это та же коробка, только удобнее и мягче.
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 Теги: коты, чемодан

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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