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Ученые нашли останки древних существ размером с самолет
До того, как птицы стали обладателями воздуха, это пространство принадлежало птерозаврам
Совсем недавно ученые узнали о летающих рептилиях прошлого немного больше. Добыча полезных ископаемых в Марокко позволила заглянуть за ширму в более чем шести миллиардов лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Раньше исследователи считали, что птерозавры, примерно восемь миллиардов лет назад, превратились в маленькую группу динозавров, которая вскоре вымерла.
Однако окаменелости марокканских птерозавров, описанных Николасом Лонгричем в Университете Бате, Великобритания, и его коллегами, принадлежат, как минимум, пяти новым видам, существовавшим 66-67 миллионов лет назад.
Их размер колебался от существа размером с большого орла, до гигантских животных, названия которых еще не определили, с размахом крыльев почти 9 метров, что равно размерам небольшого пассажирского самолета.
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Анализ этих окаменелостей указывает на то, что вместо того, чтобы вымирать, разные виды птерозавров развивались и процветали, пока падение астероида не стало причиной катастрофических изменений климата нашей планеты 66 миллионов лет назад.
Совсем недавно ученые узнали о летающих рептилиях прошлого немного больше. Добыча полезных ископаемых в Марокко позволила заглянуть за ширму в более чем шести миллиардов лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Раньше исследователи считали, что птерозавры, примерно восемь миллиардов лет назад, превратились в маленькую группу динозавров, которая вскоре вымерла.
Однако окаменелости марокканских птерозавров, описанных Николасом Лонгричем в Университете Бате, Великобритания, и его коллегами, принадлежат, как минимум, пяти новым видам, существовавшим 66-67 миллионов лет назад.
Их размер колебался от существа размером с большого орла, до гигантских животных, названия которых еще не определили, с размахом крыльев почти 9 метров, что равно размерам небольшого пассажирского самолета.
Читайте также: Археологи нашли останки необычного вида динозавров
Анализ этих окаменелостей указывает на то, что вместо того, чтобы вымирать, разные виды птерозавров развивались и процветали, пока падение астероида не стало причиной катастрофических изменений климата нашей планеты 66 миллионов лет назад.
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