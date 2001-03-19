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Ученые выяснили необычный факт о птицах
Первые птицы не высиживали яйца
Первые птицы были слишком тяжелы для того, чтобы сесть на яйцо, не раздавив его. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини
Первые птицы откладывали яйца и покидали кладку, а если и оставались у гнезда, то скорее ради защиты яиц и птенцов, чем для того, чтобы согревать их своим теплом.
Ученые опирались на расчеты массы тела 21 вида вымерших птиц, живших в мезозойскую эру (от 250 до 24 млн. лет назад), а также на собственный расчет размера их яиц и на данные о структуре скорлупы, полученные на основе гистологического анализа окаменелостей. Минимальный диаметр яиц ученые оценили по расстоянию между тазовыми костями, которое у птиц мезозойской эры оказалось несколько меньше, чем у современных. Оценка среднего для ископаемых птиц соотношения длины и ширины яйца позволила получить представление о массе самих яиц; вместе с расчетами прочности скорлупы эти данные позволили ученым сделать вывод о том, что ископаемые птицы не могли высиживать своих птенцов; некоторые из них были на 10-30% тяжелее предельного веса, который могла выдержать скорлупа.
Если заключения специалистов по мезозойской фауне Чарльза Димина и Геральда Мэйрома верны, значит, птицы научились высиживать яйца, согревая их теплом своего тела, относительно недавно, на сотню миллионов лет позже того, как появились первые птицы.
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Недавно ученые выяснили еще одну подробность о жизни древних птиц: археоптерикс, "переходное звено" между динозаврами и птицами, был способен к настоящему полету. Правда, он махал крыльями так, как это не делает ни одна из ныне живущих птиц.
Первые птицы были слишком тяжелы для того, чтобы сесть на яйцо, не раздавив его. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські новини
Первые птицы откладывали яйца и покидали кладку, а если и оставались у гнезда, то скорее ради защиты яиц и птенцов, чем для того, чтобы согревать их своим теплом.
Ученые опирались на расчеты массы тела 21 вида вымерших птиц, живших в мезозойскую эру (от 250 до 24 млн. лет назад), а также на собственный расчет размера их яиц и на данные о структуре скорлупы, полученные на основе гистологического анализа окаменелостей. Минимальный диаметр яиц ученые оценили по расстоянию между тазовыми костями, которое у птиц мезозойской эры оказалось несколько меньше, чем у современных. Оценка среднего для ископаемых птиц соотношения длины и ширины яйца позволила получить представление о массе самих яиц; вместе с расчетами прочности скорлупы эти данные позволили ученым сделать вывод о том, что ископаемые птицы не могли высиживать своих птенцов; некоторые из них были на 10-30% тяжелее предельного веса, который могла выдержать скорлупа.
Если заключения специалистов по мезозойской фауне Чарльза Димина и Геральда Мэйрома верны, значит, птицы научились высиживать яйца, согревая их теплом своего тела, относительно недавно, на сотню миллионов лет позже того, как появились первые птицы.
Читайте также: Ученые выяснили необычный факт о кошках
Недавно ученые выяснили еще одну подробность о жизни древних птиц: археоптерикс, "переходное звено" между динозаврами и птицами, был способен к настоящему полету. Правда, он махал крыльями так, как это не делает ни одна из ныне живущих птиц.
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