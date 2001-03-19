Ученые рассказали, на что может повлиять изменение климата

Деятельность человека сильно влияет на изменение климата



Израильские ученые из Университета Тель-Авива сообщили, что всоре климат на Земле может значительно измениться. По словам специалистов, сухой и жаркий период может увеличиться до шести месяцев, передает



Парниковые газы — основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, пришли к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу — на 50%.



Специалисты предупредили, что в таких странах, как Египет, Израиль, Ливан и Турция, сухой период может увеличиться до шести месяцев, а сезон дождей сократится всего до двух.



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Такие изменения колоссально повлияют на жизнь региона и ухудшат качество водных ресурсов. По словам ученых, предотвратить глобальное потепление невозможно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Израильские ученые из Университета Тель-Авива сообщили, что всоре климат на Земле может значительно измениться. По словам специалистов, сухой и жаркий период может увеличиться до шести месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна Парниковые газы — основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, пришли к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу — на 50%.Специалисты предупредили, что в таких странах, как Египет, Израиль, Ливан и Турция, сухой период может увеличиться до шести месяцев, а сезон дождей сократится всего до двух.Такие изменения колоссально повлияют на жизнь региона и ухудшат качество водных ресурсов. По словам ученых, предотвратить глобальное потепление невозможно.



