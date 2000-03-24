» » Пришелец Христа: на поверхности Марса нашли необычный объект
Раздел: Невероятное  
0

Пришелец Христа: на поверхности Марса нашли необычный объект

Пришелец Христа: на поверхности Марса нашли необычный объект На фотографиях НАСА видно лицо размером около 400 метров.

Скотт Уоринг, известный уфолог из Тайваня, на фотографии, которую сделала космическая станция «Mars Global Surveyor», заметил голову инопланетного создания. Снимок был опубликован еще в 2004 году, но только сейчас привлек внимание публики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

НАСА не отрицает, что в кадр попал странный объект, похожий на инопланетянина. Скотта Уоринга удивил факт игнорирования снимка другими уфологами, ведь обычно такие вещи быстро распространяются по сети.

На фото, скорее всего, изображена древняя скульптура, отмечает тайваньский уфолог. Специалист посчитал, что её диаметр составляет около четырехсот метров. Американцы назвали находку “Пришельцем Христа”. Это натолкнуло Уоринга на мысль, что в США знают истинную природу объекта.

Читайте также: Ученые рассказали, на что может повлиять изменение климата

Скептики уверены, что очередная находка – обычный холм, который с высоты напоминает лицо инопланетного создания. Такое раньше уже было: аппарат «Викинг-1» заснял в 1976 году иллюзию под названием “Лицо Марса”.

Пришелец Христа: на поверхности Марса нашли необычный объект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Марс, лицо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     154
     0

Похожие новости по теме

Уфолог разглядел странный сферический объект на снимках Google Уфолог разглядел странный сферический объект на снимках Google

Эксперт уверен, что власти США скрывают информацию о подобных находках.

На Марсе нашли странный предмет, похожий на череп На Марсе нашли странный предмет, похожий на череп

Уфолог рассмотрел подобие черепа на фотографии с поверхности планеты.

На снимке Меркурия заметили НЛО На снимке Меркурия заметили НЛО

Популярный уфолог Скотт Уоринг вновь шокирует своими открытиями.

Уфологи: На Марсе обнаружен загадочный череп Уфологи: На Марсе обнаружен загадочный череп

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил очередную сенсационную находку на Марсе.

На фотографиях с Марса случайно обнаружена тень человека На фотографиях с Марса случайно обнаружена тень человека

На фото специалисты разглядели тень человека в скафандре, который будто крепит к марсоходу оборудование.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх