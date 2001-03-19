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Раздел: Невероятное  
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На севере России начали появляться огромные опасные ямы

На севере России начали появляться огромные опасные ямы Эти обвалы могут привести к высвобождению вирусов.

На Ямале ученые озадачены странными образованиями: черными дырами, которые появились в горной породе. С каждым разом их количество увеличивается. Неизвестные науке образования “захватывают” территорию Сибири, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые опасаются, что из огромных ям могут выбраться опасные вирусы, из-за которых начнется настоящий апокалипсис. Первая черная дыра глубиной шестьдесят метров возникла близ поселка Бованенково в 2013 году.

Уфологи и ученые по-разному объясняют причину образования углублений в почве. Согласно теории первых, появление дыр связано с деятельностью пришельцев. Вторые же считают, что под землей происходят некоторые процессы, вследствие которых и возникают огромные ямы.

Специалисты отмечают, что в черных дырах имеется необычная по составу вода, в которой концентрируется много выходящего из почвы метана. Местные жители отмечают, что первая яма образовалась после взрыва странной вспышки света над тундрой.

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Странные ямы формируются в результате взрыва болотного газа, выяснили ученые. Местность богата различными полезными ископаемыми, поэтому все месторождения этого газа могут активизироваться. Это повлечет за собой экологическую катастрофу. По заявлению экспертов, каждое углубление может стать озером.
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 Теги: Сибирь, ямы

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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