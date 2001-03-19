Раздел: Невероятное
Стало известно, почему улицы острова Крит окрасились в кровавый цвет
Причиной стало редкое погодное явление.
Самый большой греческий остров Крит переживает уникальное явление природы – его накрыла африканская пыльная буря, а потому все здесь окрасилось в какой-то фантастический кроваво-красный цвет. Остров стал походить больше на Марс, каким нам его часто преподносит на фотоснимках американское аэрокосмическое агентство NASA, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Жители острова в большинстве своем остаются дома, закрыты многие учреждения и все школы, видимость на улицах почти нулевая. Те, кому все же приходится в это время выходить из дома, вынуждены одевать маски, поскольку дышать на улице без этого невозможно и даже очень опасно для здоровья.
Вот что говорит об этом греческий ученый-метеоролог Манолис Ленкас:
"Это очень серьезный случай для Крита, такого здесь никогда не было, лично я не помню подобного «апокалипсиса». Только подумайте, концентрация твердых частиц в воздухе сейчас превышает норму в девяносто раз, такого не фиксировалось на Крите ни разу. Причиной бури стало высокое давление, из-за чего началось движение воздуха с побережья Африки, а потому теплые воздушные массы принесли на остров вот эту ужасную красную пыль."
Читайте также: Ученый рассказал о возможном инопланетном происхождении грибов
Как бы то ни было, а остров Крит на какое-то время, по крайней мере, до сегодняшнего дня остается «марсианским», то есть на нем сейчас вполне можно снимать уникальные сцены для фантастических фильмов, если бы, как говорят специалисты, это не было проще сделать, просто используя современные компьютерные технологии…
Самый большой греческий остров Крит переживает уникальное явление природы – его накрыла африканская пыльная буря, а потому все здесь окрасилось в какой-то фантастический кроваво-красный цвет. Остров стал походить больше на Марс, каким нам его часто преподносит на фотоснимках американское аэрокосмическое агентство NASA, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Жители острова в большинстве своем остаются дома, закрыты многие учреждения и все школы, видимость на улицах почти нулевая. Те, кому все же приходится в это время выходить из дома, вынуждены одевать маски, поскольку дышать на улице без этого невозможно и даже очень опасно для здоровья.
Вот что говорит об этом греческий ученый-метеоролог Манолис Ленкас:
"Это очень серьезный случай для Крита, такого здесь никогда не было, лично я не помню подобного «апокалипсиса». Только подумайте, концентрация твердых частиц в воздухе сейчас превышает норму в девяносто раз, такого не фиксировалось на Крите ни разу. Причиной бури стало высокое давление, из-за чего началось движение воздуха с побережья Африки, а потому теплые воздушные массы принесли на остров вот эту ужасную красную пыль."
Читайте также: Ученый рассказал о возможном инопланетном происхождении грибов
Как бы то ни было, а остров Крит на какое-то время, по крайней мере, до сегодняшнего дня остается «марсианским», то есть на нем сейчас вполне можно снимать уникальные сцены для фантастических фильмов, если бы, как говорят специалисты, это не было проще сделать, просто используя современные компьютерные технологии…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Оставьте свой комментарий