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Час Земли 2018: зачем выключают свет по всей планете
В последнюю субботу марта Всемирный фонд дикой природы призывает всех выключить свет на чам и задуматься над проблемами экологии.
Сегодня, 24 марта, отмечается Час Земли. Это ежегодное событие международного масштаба. Организатором этой акции является Всемирный фонд дикой природы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Проводится она в последнюю субботу марта и призывает всех выключить свет на один час. Такая акция проводится, чтобы привлечь внимание людей к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Впервые это мероприятие было проведено в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, а уже на следующий год получило мировую поддержку. Уже в 2009 году событие стало самым массовым в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.
Украина присоединилась к акции в 2013 году. В ее рамках произошло отключение освещения монумента Родина-Мать.
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В 2018 году Час Земли состоится в субботу, 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.
Сегодня, 24 марта, отмечается Час Земли. Это ежегодное событие международного масштаба. Организатором этой акции является Всемирный фонд дикой природы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Проводится она в последнюю субботу марта и призывает всех выключить свет на один час. Такая акция проводится, чтобы привлечь внимание людей к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
Впервые это мероприятие было проведено в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, а уже на следующий год получило мировую поддержку. Уже в 2009 году событие стало самым массовым в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.
Украина присоединилась к акции в 2013 году. В ее рамках произошло отключение освещения монумента Родина-Мать.
Читайте также: 23 марта в Украине снова пройдет «Час Земли»
В 2018 году Час Земли состоится в субботу, 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.
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