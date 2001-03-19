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В NASA нашли необычный способ борьбы с астероидами
Ученые используют давление солнечного света.
Эксперты со всех уголков мира ищут методы по устранению опасных астероидов. Одни ученые считают, что нужно применять ядерное оружие, другие уверены, что космические тела нужно отталкивать с помощью кинетических ударов. Однако, NASA переплюнуло всех вместе взятых. Специалисты по аэронавтике считают, что обезвредить астероиды-убийцы можно методом покраски.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Эксперты собираются провести эксперимент с окраской на астероиде Бенну, который многие знают как «Астероид Судного дня». Известно, что данное космическое тело приблизится к нашей планете в 2135 году. Вероятность столкновения составляет 1:2700. Спустя время группа экспертов из NASA пришла к выводу, что сбить астероид с курса поможет обычная краска. Доктор Майкл Моро, который представляет новое исследование NASA OSIRIS-REx, заявил обществу о возможности краски. С помощью нового цвета астероид-убийца вступает в контакт с Солнцем. В ходе воздействия, космическое тело нагревается до такого силы, что изменяет направление.
Известно, что если тела имеют темные тона, то тогда свет поглощается и отдает свой заряд, а вот если астероид окрашен в светлые краски, то поверхность будет отражать в разы больше. Специалисты сделали из этого вердикт: если сменить окраску космического тела, то изменится и траектория полета.
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Астрофизики сообщили, что покрасить астероид будет гораздо проще, чем попытаться его сбить при помощи ядерных разработок. Известно, что межпланетный зонд следует в направлении Бенну. Результаты эксперимента будут известны, когда станция вернется обратно на Землю. Из управления США сообщили, что корабль возвратится на нашу планету в декабре этого года.
Эксперты со всех уголков мира ищут методы по устранению опасных астероидов. Одни ученые считают, что нужно применять ядерное оружие, другие уверены, что космические тела нужно отталкивать с помощью кинетических ударов. Однако, NASA переплюнуло всех вместе взятых. Специалисты по аэронавтике считают, что обезвредить астероиды-убийцы можно методом покраски.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Эксперты собираются провести эксперимент с окраской на астероиде Бенну, который многие знают как «Астероид Судного дня». Известно, что данное космическое тело приблизится к нашей планете в 2135 году. Вероятность столкновения составляет 1:2700. Спустя время группа экспертов из NASA пришла к выводу, что сбить астероид с курса поможет обычная краска. Доктор Майкл Моро, который представляет новое исследование NASA OSIRIS-REx, заявил обществу о возможности краски. С помощью нового цвета астероид-убийца вступает в контакт с Солнцем. В ходе воздействия, космическое тело нагревается до такого силы, что изменяет направление.
Известно, что если тела имеют темные тона, то тогда свет поглощается и отдает свой заряд, а вот если астероид окрашен в светлые краски, то поверхность будет отражать в разы больше. Специалисты сделали из этого вердикт: если сменить окраску космического тела, то изменится и траектория полета.
Читайте также: В NASA придумали необычный эксперимент на поверхности Марса
Астрофизики сообщили, что покрасить астероид будет гораздо проще, чем попытаться его сбить при помощи ядерных разработок. Известно, что межпланетный зонд следует в направлении Бенну. Результаты эксперимента будут известны, когда станция вернется обратно на Землю. Из управления США сообщили, что корабль возвратится на нашу планету в декабре этого года.
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