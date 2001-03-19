Раздел: Невероятное
Ученые нашли способ сохранить память человека после смерти
Ученые хотят предоставить цифровую копию головного мозга человека к 2024 году.
Сотрудники корпорации Netcome определили, что после смерти человека возможно сохранить его память.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Сообщается, что авторы работы готовы заменить кровь ушедшего из жизни человека определенной бальзамирующей жидкостью. Этот состав, возможно, поможет сохранить расположение нейронов, а после сохранить их, применяя современные технологии.
Сообщается, что технология уже была использована на кроликах.
До этого ученый мир сообщал, что каждый двадцатый житель в нашем мире уже заранее обречен состариться и умереть гораздо раньше, чем другие, даже если он придерживается здорового образа жизни и не имеет хронических заболеваний.
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Причиной этому послужит генетика, так как у каждого двадцатого человека будет происходить метилирование ДНК, а это нарушает нормальную дефференцировку клеток в организме и в два раза увеличивает риски преждевременной смерти.
Сотрудники корпорации Netcome определили, что после смерти человека возможно сохранить его память.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Сообщается, что авторы работы готовы заменить кровь ушедшего из жизни человека определенной бальзамирующей жидкостью. Этот состав, возможно, поможет сохранить расположение нейронов, а после сохранить их, применяя современные технологии.
Сообщается, что технология уже была использована на кроликах.
До этого ученый мир сообщал, что каждый двадцатый житель в нашем мире уже заранее обречен состариться и умереть гораздо раньше, чем другие, даже если он придерживается здорового образа жизни и не имеет хронических заболеваний.
Читайте также: Ученые нашли гены, работающие после смерти
Причиной этому послужит генетика, так как у каждого двадцатого человека будет происходить метилирование ДНК, а это нарушает нормальную дефференцировку клеток в организме и в два раза увеличивает риски преждевременной смерти.
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