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Раздел: Невероятное  
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"Хаббл" делал невероятный снимок "звездной колыбели"

"Хаббл" делал невероятный снимок "звездной колыбели"В регионе располагается множество молодых звезд.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок "звездных яслей" из туманности NGC 346. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Как отмечают ученые, в этом регионе располагается множество голубых молодых звезд, которые формируются из гравитационно-разрушающегося газа. Масса самых маленьких из этих звезд составляет всего половину массы Солнца.

Ранее сообщалось, что "Хаббл" обнаружил еще один, 14-й по счету спутник планеты Нептун. По оценкам специалистов, речь идет о самом маленьком спутнике на орбите Нептуна, который имеет примерно 20 км в диаметре и совершает один оборот вокруг планеты каждые 23 часа.

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Ранее сообщалось, что с космодрома на Аляске планируется запуск ракеты,
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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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