Раздел: Невероятное
Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга
Влияют на людей вредные химические соединения в окружающей среде.
Эксперты из Парижского университета Сорбонны заявили, что токсины, содержащиеся в атмосфере, могут навредить плоду в утробе матери. По данным исследований, страдает щитовидная железа, из-за чего у ребёнка хуже развивается мозг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
По словам специалистов, мозг плода в большой степени находится под влиянием материнского тиреоидного гормона. Если гормональный фон даже немного поменяется, нарушения неизбежны.
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В итоге у ребёнка может развиться аутизм и другие расстройства. По словам ведущего автора исследования, профессора Барбары Деменикс, необходимо учитывать подобные факторы, решая их на мировом уровне. В ином случае, возможно даже повышение детской смертности или возникновение неких хронических заболеваний. Ранее было известно, что от загрязнения окружающей среды у человека может уменьшаться мозг, а также учащаться количество инсультов.
Эксперты из Парижского университета Сорбонны заявили, что токсины, содержащиеся в атмосфере, могут навредить плоду в утробе матери. По данным исследований, страдает щитовидная железа, из-за чего у ребёнка хуже развивается мозг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
По словам специалистов, мозг плода в большой степени находится под влиянием материнского тиреоидного гормона. Если гормональный фон даже немного поменяется, нарушения неизбежны.
Читайте также: Ученые определили, как максимально использовать ресурсы мозга
В итоге у ребёнка может развиться аутизм и другие расстройства. По словам ведущего автора исследования, профессора Барбары Деменикс, необходимо учитывать подобные факторы, решая их на мировом уровне. В ином случае, возможно даже повышение детской смертности или возникновение неких хронических заболеваний. Ранее было известно, что от загрязнения окружающей среды у человека может уменьшаться мозг, а также учащаться количество инсультов.
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