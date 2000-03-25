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Раздел: Невероятное  
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Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга

Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозгаВлияют на людей вредные химические соединения в окружающей среде.

Эксперты из Парижского университета Сорбонны заявили, что токсины, содержащиеся в атмосфере, могут навредить плоду в утробе матери. По данным исследований, страдает щитовидная железа, из-за чего у ребёнка хуже развивается мозг.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

По словам специалистов, мозг плода в большой степени находится под влиянием материнского тиреоидного гормона. Если гормональный фон даже немного поменяется, нарушения неизбежны.

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В итоге у ребёнка может развиться аутизм и другие расстройства. По словам ведущего автора исследования, профессора Барбары Деменикс, необходимо учитывать подобные факторы, решая их на мировом уровне. В ином случае, возможно даже повышение детской смертности или возникновение неких хронических заболеваний. Ранее было известно, что от загрязнения окружающей среды у человека может уменьшаться мозг, а также учащаться количество инсультов.
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 Теги: Учёные, мозг, влияние

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Вчера, 23:45 » Автор: Едгар Букмирза
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