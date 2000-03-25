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Раздел: Невероятное  
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Аномальная смерть дельфинов в Австралии озадачила ученых

Аномальная смерть дельфинов в Австралии озадачила ученых Более 150 животных выбросились на берег, причина выясняется.

На западе Австралии произошла массовая гибель выбросившихся на побережье дельфинов. На берегу залива Хамелин нашли сто пятьдесят дельфинов-гринд, из которых удалось спасти только пятнадцать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Местные жители с работниками служб по охране природы выложились по-максимуму для перемещения выживших животных в воду. Джереми Чик, работник одной из служб, надеется, что дельфины найдут силы выжить после такого потрясения.

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Туши погибших особей в скором времени уберут. Специалисты только возьмут некоторые анализы, чтобы выяснить причину странного поведения животных. Купание запретили, поскольку одна из возможных причин гибели – нападение акул.
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 Теги: Австралия, дельфины

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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