Раздел: Невероятное
Аномальная смерть дельфинов в Австралии озадачила ученых
Более 150 животных выбросились на берег, причина выясняется.
На западе Австралии произошла массовая гибель выбросившихся на побережье дельфинов. На берегу залива Хамелин нашли сто пятьдесят дельфинов-гринд, из которых удалось спасти только пятнадцать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Местные жители с работниками служб по охране природы выложились по-максимуму для перемещения выживших животных в воду. Джереми Чик, работник одной из служб, надеется, что дельфины найдут силы выжить после такого потрясения.
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Туши погибших особей в скором времени уберут. Специалисты только возьмут некоторые анализы, чтобы выяснить причину странного поведения животных. Купание запретили, поскольку одна из возможных причин гибели – нападение акул.
На западе Австралии произошла массовая гибель выбросившихся на побережье дельфинов. На берегу залива Хамелин нашли сто пятьдесят дельфинов-гринд, из которых удалось спасти только пятнадцать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Местные жители с работниками служб по охране природы выложились по-максимуму для перемещения выживших животных в воду. Джереми Чик, работник одной из служб, надеется, что дельфины найдут силы выжить после такого потрясения.
Читайте также: В океане появилась самая необычная рыба
Туши погибших особей в скором времени уберут. Специалисты только возьмут некоторые анализы, чтобы выяснить причину странного поведения животных. Купание запретили, поскольку одна из возможных причин гибели – нападение акул.
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