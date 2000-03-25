Раздел: Невероятное
В Камбодже сняли невероятный небесный феномен
На небе появилась перетекающая световая дуга.
На популярном видеохостинге «YouTube» появился загадочный ролик, демонстрирующий невероятное явление в вечернем небе. Над домами образовалась поразительная «энергетическая дуга», переливающаяся всеми оттенками желтого, причем текущая по небосводу, словно река, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Представьте, каково стать свидетелем такого феномена! Остается от всей души поблагодарить автора этой записи, догадавшегося запечатлеть аномалию на камеру, дабы ее увидели миллионы пользователей Сети интернет (esoreiter.ru).
К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение, дескать, было добавлено на ролик в видеоредакторе.
По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в Интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.
Кстати, не нужно думать, пишут некоторые юзеры, что исключительно все в этом случае бросятся снимать небесное чудо и тут же выкладывать в Интернет. Это, во-первых, а во-вторых, наверняка в Сети найдутся и другие материалы, нужно только поискать. В конечном счете, они еще «всплывут», поскольку явление на самом деле неординарное…
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Тем не менее, множество других комментаторов посчитали материал подлинными и сообщили, что он произвел на них неизгладимое впечатление. Одни уверены, что в небе над Камбоджей открылся портал в иное измерение. По мнению других, речь идет о деятельности представителей внеземной цивилизации. Третьи предполагают, что это божественное или сверхъестественное чудо, которое возникло в небесах вопреки любым законам природы и науки.
На популярном видеохостинге «YouTube» появился загадочный ролик, демонстрирующий невероятное явление в вечернем небе. Над домами образовалась поразительная «энергетическая дуга», переливающаяся всеми оттенками желтого, причем текущая по небосводу, словно река, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Представьте, каково стать свидетелем такого феномена! Остается от всей души поблагодарить автора этой записи, догадавшегося запечатлеть аномалию на камеру, дабы ее увидели миллионы пользователей Сети интернет (esoreiter.ru).
К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение, дескать, было добавлено на ролик в видеоредакторе.
По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в Интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.
Кстати, не нужно думать, пишут некоторые юзеры, что исключительно все в этом случае бросятся снимать небесное чудо и тут же выкладывать в Интернет. Это, во-первых, а во-вторых, наверняка в Сети найдутся и другие материалы, нужно только поискать. В конечном счете, они еще «всплывут», поскольку явление на самом деле неординарное…
Читайте также: Аномальная смерть дельфинов в Австралии озадачила ученых
Тем не менее, множество других комментаторов посчитали материал подлинными и сообщили, что он произвел на них неизгладимое впечатление. Одни уверены, что в небе над Камбоджей открылся портал в иное измерение. По мнению других, речь идет о деятельности представителей внеземной цивилизации. Третьи предполагают, что это божественное или сверхъестественное чудо, которое возникло в небесах вопреки любым законам природы и науки.
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