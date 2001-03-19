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Ученые НАСА обеспокоены поведением самой необычной звезды

Ученые НАСА обеспокоены поведением самой необычной звезды Странная звезда KIC 8462852 резко изменила интенсивность свечения.

Объект KIC 8462852 либо, как его еще называют, звезда Табби, время от времени заставляет ученых задуматься. Космическому объекту свойственно менять интенсивность своего свечения, в этот раз звезда стала на порядок тускнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

16 марта специалисты из НАСА установили, что Табби “побледнела” на 4%. Сам объект располагается в созвездии Лебедя в 1280 световых годах от нас. Примечательно следующее: Табби в два раза больше Солнца, а также горячее на 1000°С.

Ученые стали следить за звездой только несколько лет назад, когда заметили изменение яркости свечения на более чем 22%. В данный момент эксперты пытаются понять, с чем связаны такие перепады.

Одни специалисты считают, что KIC 8462852 имеет особую динамику, другие же отстаивают точку зрения, что около звезды летает множество комет и астероидов, а на орбите Табби есть огромная кольцевая планета.

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Чтобы окончательно разобраться в аномальном поведении космического объекта, необходимо провести исследование. Этим ученые и займутся в ближайшее время.
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 Теги: Табби, звезда

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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