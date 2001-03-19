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Раздел: Невероятное  
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Сторонник плоской Земли построил в гараже ракету и улетел. Видео

Сторонник плоской Земли построил в гараже ракету и улетел. ВидеоИзобретатель утверждает, что чувствует себя хорошо, за исключением болей в спине.

Американец из штата Калифорния попытался достичь космоса на самодельной ракете с целью доказать теорию плоской Земли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sobkor.net.

61-летний Майк Хьюз собрал в своем гараже "ракету на паровой тяге". Для испытания самодельного аппарата мужчина отправился в южную часть штата.

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Около населенного пункта Эмбой энтузиаст запустил ракету. Ему удалось подняться на высоту 570 метров, после чего испытатель открыл парашют и спустился в пустыню Мохаве.


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 Теги: Изобретатель, Видео, ракета

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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