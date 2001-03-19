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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли новый способ находить планеты

Ученые нашли новый способ находить планетыУченые в будущем также смогут определять размер звезды или экзопланеты.

Американские ученые заявили, что способны превратить космические звуки в полезный научный инструмент, который поможет сделать немало открытий. Специалисты уверяют, что звук космоса сам приведет ученых к месту нахождения экзопланет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Ученым из NASA удалось записать диски со звуком звезд, комет, астероидов и черных дыр. Специалисты сравнивают звук планет с щебетом сверчков, у солнечного ветра существует раздражающий звук, подобный на царапанье по стеклу, а черную дыру можно сравнить со звуком торнадо. Все объекты в космическом пространстве звучат по-особенному, утверждают ученые.

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Современная наука также научилась добывать пользу из космических звуков. Ученые американского университета Вандербильта говорят, что по звукам можно находить новые, неопознанные ранее планеты.
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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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