Раздел: Невероятное
Ученые нашли новый способ находить планеты
Ученые в будущем также смогут определять размер звезды или экзопланеты.
Американские ученые заявили, что способны превратить космические звуки в полезный научный инструмент, который поможет сделать немало открытий. Специалисты уверяют, что звук космоса сам приведет ученых к месту нахождения экзопланет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученым из NASA удалось записать диски со звуком звезд, комет, астероидов и черных дыр. Специалисты сравнивают звук планет с щебетом сверчков, у солнечного ветра существует раздражающий звук, подобный на царапанье по стеклу, а черную дыру можно сравнить со звуком торнадо. Все объекты в космическом пространстве звучат по-особенному, утверждают ученые.
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Современная наука также научилась добывать пользу из космических звуков. Ученые американского университета Вандербильта говорят, что по звукам можно находить новые, неопознанные ранее планеты.
Американские ученые заявили, что способны превратить космические звуки в полезный научный инструмент, который поможет сделать немало открытий. Специалисты уверяют, что звук космоса сам приведет ученых к месту нахождения экзопланет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученым из NASA удалось записать диски со звуком звезд, комет, астероидов и черных дыр. Специалисты сравнивают звук планет с щебетом сверчков, у солнечного ветра существует раздражающий звук, подобный на царапанье по стеклу, а черную дыру можно сравнить со звуком торнадо. Все объекты в космическом пространстве звучат по-особенному, утверждают ученые.
Читайте также: Ученые нашли новый способ победить рак
Современная наука также научилась добывать пользу из космических звуков. Ученые американского университета Вандербильта говорят, что по звукам можно находить новые, неопознанные ранее планеты.
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