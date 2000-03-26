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Раздел: Невероятное  
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Облачный город: на высоте 12 тысяч метров нашли странные сооружения

Облачный город: на высоте 12 тысяч метров нашли странные сооружения Необычные структуры замечены в небе над Флоридой.

На высоте десять тысяч метров пассажирам самолетов открывается неописуемое зрелище. Многие смотрят в иллюминатор в надежде увидеть что-то необычное, герой этой истории – не исключение. Мужчина, пролетая мимо густых облаков, заметил загадочные сооружения, которых в принципе не может быть на такой высоте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Самолет, направляющийся в курортный город Флориды Форт-Лодердейл, достиг высоты 12 тысяч метров. Пассажиру показалось, что из облаков торчали вершины зданий или подобные им конструкции. Мужчина сделал несколько фотографий сооружений.

Странные структуры не двигались. Они напоминали подводные лодки, которые высунули перископы, но не успели показаться полностью. Это явно не высотки, построенные человеком, так как на земле нет башен высотой 12 тыс. метров. Самое высокое здание в мире - небоскреб Бурдж-Дубай, достигающий только 828 метров.

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Проще всего объяснить увиденное деятельностью инопланетян. Эту теорию поддерживают некоторые пользователи сети, уверяя, что мужчина видел корабли пришельцев. Другие говорят о разумных облаках, которые просто шалили. Четкого научного объяснения этому явлению, к сожалению, нет.

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 Теги: облака, сооружения

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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