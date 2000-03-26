Эксперт объяснил, почему ученые больше не интересуются пришельцами

Пик исследований НЛО был зафиксирован в разгар "холодной войны".



Ежегодно регистрируются тысячи случаев появления НЛО. Журналисты по-прежнему продолжают писать удивительные истории очевидцев, а вот ученые в последнее время поубавили пыл, сообщает



В СССР, США, Великобритании и др. странах специалисты собирали и анализировали информацию об НЛО, получаемую от очевидцев. Однако только 90% всех заявлений заслуживали внимания. В большинстве случаев люди видели взлет ракет и испытания различной техники.



Американский специалист Грег Эгхигиян считает, что озадаченность пришельцами была связана с холодной войной. Ученые по приказу властей анализировали абсолютно все истории людей, поскольку существовала угроза нападения врага или непрямого его влияния. Примечательно, что до 1940-х годов (до начала холодной войны) никаких сведений об инопланетянах не было.



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Почти всегда специалисты находят рассказам очевидцев логическое объяснение. Так, люди зачастую видят не НЛО, а необычной формы облака, разные природные явления в атмосфере, набирающие высоту ракеты и т.д. Причин для паники попросту нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ежегодно регистрируются тысячи случаев появления НЛО. Журналисты по-прежнему продолжают писать удивительные истории очевидцев, а вот ученые в последнее время поубавили пыл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты В СССР, США, Великобритании и др. странах специалисты собирали и анализировали информацию об НЛО, получаемую от очевидцев. Однако только 90% всех заявлений заслуживали внимания. В большинстве случаев люди видели взлет ракет и испытания различной техники.Американский специалист Грег Эгхигиян считает, что озадаченность пришельцами была связана с холодной войной. Ученые по приказу властей анализировали абсолютно все истории людей, поскольку существовала угроза нападения врага или непрямого его влияния. Примечательно, что до 1940-х годов (до начала холодной войны) никаких сведений об инопланетянах не было.Почти всегда специалисты находят рассказам очевидцев логическое объяснение. Так, люди зачастую видят не НЛО, а необычной формы облака, разные природные явления в атмосфере, набирающие высоту ракеты и т.д. Причин для паники попросту нет.



