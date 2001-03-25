Раздел: Невероятное
В Антарктиде нашли гигантскую пирамиду неизвестного происхождения
Открытие сделали благодаря картам Google.
Как говорят виртуальные исследователи, компьютерные технологии сегодня позволяют заглянуть в любой уголок планеты, в том числе и в Антарктику, которая долгое время была недоступна практически ни для кого, за исключением узкого круга лиц – видных ученых и политиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но Антарктида открывается сегодня не только по этой причине, но и потому, что глобальное потепление срывает с нее долговременную ледниковую «накидку», которая долгое время превращала этот материк практически в «невидимку». В настоящий момент здесь начинают вытаивать такие вещи, которые приводят ученых, не говоря уже об независимых исследователей, в настоящий шок.
Достаточно сказать, что за несколько лет виртуальные археологи обнаружили в Антарктиде несколько рукотворных пирамид, которые свидетельствуют, что на этом материке некогда процветала высокоразвитая цивилизация.
И вот очередная находка – еще одна пирамида. Ее с помощью приложения Google Earth обнаружил на днях независимый исследователь, популярный блогер Грэм, который тут же поспешил поделиться своей находкой с пользователями видеохостинга YouTube. Вот что он сообщил:
"Я не сомневаюсь в том, что это рукотворная пирамида, правда она несколько странновато выглядит, но это потому, что еще не вся вытаяла, практически еще наполовину подо льдом. Но обратите внимание, какая она огромная. По сравнению с ней знаменитые египетские пирамиды в Гизе просто лилипуты."
Эта находка в очередной раз доказывает, что Антарктида некогда была заселена, причем не какими-то первобытными людьми, здесь было высокоразвитое общество, древнейшая цивилизация землян, которая, скорее всего, значительно превосходила по своему развитию нынешнее человеческое общество.
В Антарктиде с помощью карт Google действительно находят много загадочных объектов, например, совсем недавно виртуальные археологи нашли нечто напоминающую огромную лестницу, участок бетонной дороги с мостом и многое другое.
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Неужели, по мере таяния льдов, этот холодный материк в самом деле отроет нам нечто потрясающее, скажем, Атлантиду, которую безуспешно ищет человечество вот уже сколько времени.
Как говорят виртуальные исследователи, компьютерные технологии сегодня позволяют заглянуть в любой уголок планеты, в том числе и в Антарктику, которая долгое время была недоступна практически ни для кого, за исключением узкого круга лиц – видных ученых и политиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Но Антарктида открывается сегодня не только по этой причине, но и потому, что глобальное потепление срывает с нее долговременную ледниковую «накидку», которая долгое время превращала этот материк практически в «невидимку». В настоящий момент здесь начинают вытаивать такие вещи, которые приводят ученых, не говоря уже об независимых исследователей, в настоящий шок.
Достаточно сказать, что за несколько лет виртуальные археологи обнаружили в Антарктиде несколько рукотворных пирамид, которые свидетельствуют, что на этом материке некогда процветала высокоразвитая цивилизация.
И вот очередная находка – еще одна пирамида. Ее с помощью приложения Google Earth обнаружил на днях независимый исследователь, популярный блогер Грэм, который тут же поспешил поделиться своей находкой с пользователями видеохостинга YouTube. Вот что он сообщил:
"Я не сомневаюсь в том, что это рукотворная пирамида, правда она несколько странновато выглядит, но это потому, что еще не вся вытаяла, практически еще наполовину подо льдом. Но обратите внимание, какая она огромная. По сравнению с ней знаменитые египетские пирамиды в Гизе просто лилипуты."
Эта находка в очередной раз доказывает, что Антарктида некогда была заселена, причем не какими-то первобытными людьми, здесь было высокоразвитое общество, древнейшая цивилизация землян, которая, скорее всего, значительно превосходила по своему развитию нынешнее человеческое общество.
В Антарктиде с помощью карт Google действительно находят много загадочных объектов, например, совсем недавно виртуальные археологи нашли нечто напоминающую огромную лестницу, участок бетонной дороги с мостом и многое другое.
Читайте также: Облачный город: на высоте 12 тысяч метров нашли странные сооружения
Неужели, по мере таяния льдов, этот холодный материк в самом деле отроет нам нечто потрясающее, скажем, Атлантиду, которую безуспешно ищет человечество вот уже сколько времени.
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