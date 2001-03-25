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Эксперты объяснили происхождение загадочной воронки в португальском озере

Эксперты объяснили происхождение загадочной воронки в португальском озере Оказалось, что явление не связано с природой.

Португальский горный хребет Серра-да-Эштрела – это причудливое нагромождение огромных валунов, порой с дом, а также множество красивейших озер с чистейшей водой, похожих на синие блюдца, в которые смотрится лишь небо да иногда заглядывают озорные облака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Этот изумительный ландшафт, уникальный и даже несколько фантастический, создан здесь ледником, который некогда полностью покрывал данный край, а потом отошел, создав все эти неброские и в то же время столь притягательные природные картины.

И среди всего этого великолепия – озеро с настоящей «дырой». Еще издалека путнику, случайно попавшему сюда, кажется, что где-то шумит водопад, но когда он устремляется к этому водостоку, то, в конечном счете, с вершины холма видит нечто поразительное, почти пугающее: озеро, в котором находится огромная воронка. И вот в эту воронку стремительно убегает вода, словно пытаясь в считанные минуты высосать горное озеро.

Однако никакой фантастики и даже никакой природной аномалии здесь нет и в помине. Дыра в озере – искусственная, поскольку сам водоем - водохранилище Кончос гидроэлектростанции Лагоа Комприда. А «страшная воронка» в нем – всего лишь гидротехнический сток излишков воды. Поэтому воронка в озере далеко непостоянна, зимой и летом ее вряд ли здесь можно увидеть, зато весной, когда в горах тает снег и вода устремляется вниз, переполняя местные озера, в том числе и это водохранилище, то оно демонстрирует вот такой фантастическийй, просто завораживающий водоворот.

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Водохранилище Кончос существует в Португалии с 1955 года, за 60 с лишнем лет он настолько вписался в местный ландшафт, что человек, попавший сюда, просто отказывается воспринимать это озеро, как искусственное образование. Отсюда такая высокая популярность его у туристов, которые просто обожают приезжать сюда с целью полюбоваться на эту сказочную «дыру» в озере, которое больше ничем, кажется, не отличается от всех прочих озер горного хребта Серра-да-Эштрела.

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 Теги: водохранилище, озеро

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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