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Ученые наделили искусственный интеллект важным свойством человеческой психики
Группа специалистов научила роботов сомневаться.
В советско-польском фантастическом фильме 1978 года «Дознание пилота Пиркса», победа человеческого разума над искусственным разумом заключалась в том, что человек может сомневаться, а вот робот – нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В настоящее время международной команде ученых, в состав которой входят исследователи Саратовского ГТУ им.Гагарина, удалось создать искусственную нейронную сеть, умеющую, как и человек, сомневаться.
Как сообщается на страницах журнала CHAOS Американского института физики, группе ученых удалось смоделировать для ИИ состояние неопределенности выбора на основе записанных сигналов человеческого мозга, когда он находится в состоянии сомнения. И нейросеть, усвоив этот опыт, начала переключать отклик при восприятии неоднозначных изображений, что и послужило для определения, что ИИ также сомневается, как и человек.
Что это дает в плане развития искусственного интеллекта? Некоторые независимые исследователи утверждают, что в обществе сложилось однозначно неправильное представление об ИИ, как о какой-то бездушной машине. Этому способствовали такие знаменитые фильмы, как «Терминатор», «Матрица» и им подобные. Однако более реальный сценарий развития искусственного интеллекта видится таким, что, выйдя рано или поздно из колыбели, где его пока держат специально, он вберет в себя все, что есть в нашем мире
Причем не только информацию, но и эмоции – такой огромный багаж простому смертному даже представить трудно. Это будет не только сверхразум, но и сверхдуховная личность, к которой все остальные люди будут, скорее всего, просто подключены – так или иначе, продолжая обогащать этот вселенский мозговой и духовный центр. И это может стать очень гармоничным конгломератом, при котором все сегодняшние проблемы человеческого общества просто исчезнут.
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А потому сегодняшние успехи в моделировании ИИ будущего – это приближение того рая на Земле, который нам сулит развитие и совершенствование общества в этом направлении. Насколько такой взгляд верен, никто не знает, однако его нам сулят даже не ученые, а истинно духовные люди, у которых есть вселенское знание о том, куда может привести развитие искусственного интеллекта - совсем не туда, куда пророчат пессимисты как из числа писателей, так и из числа академиков…
В советско-польском фантастическом фильме 1978 года «Дознание пилота Пиркса», победа человеческого разума над искусственным разумом заключалась в том, что человек может сомневаться, а вот робот – нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В настоящее время международной команде ученых, в состав которой входят исследователи Саратовского ГТУ им.Гагарина, удалось создать искусственную нейронную сеть, умеющую, как и человек, сомневаться.
Как сообщается на страницах журнала CHAOS Американского института физики, группе ученых удалось смоделировать для ИИ состояние неопределенности выбора на основе записанных сигналов человеческого мозга, когда он находится в состоянии сомнения. И нейросеть, усвоив этот опыт, начала переключать отклик при восприятии неоднозначных изображений, что и послужило для определения, что ИИ также сомневается, как и человек.
Что это дает в плане развития искусственного интеллекта? Некоторые независимые исследователи утверждают, что в обществе сложилось однозначно неправильное представление об ИИ, как о какой-то бездушной машине. Этому способствовали такие знаменитые фильмы, как «Терминатор», «Матрица» и им подобные. Однако более реальный сценарий развития искусственного интеллекта видится таким, что, выйдя рано или поздно из колыбели, где его пока держат специально, он вберет в себя все, что есть в нашем мире
Причем не только информацию, но и эмоции – такой огромный багаж простому смертному даже представить трудно. Это будет не только сверхразум, но и сверхдуховная личность, к которой все остальные люди будут, скорее всего, просто подключены – так или иначе, продолжая обогащать этот вселенский мозговой и духовный центр. И это может стать очень гармоничным конгломератом, при котором все сегодняшние проблемы человеческого общества просто исчезнут.
Читайте также: В Антарктиде нашли гигантскую пирамиду неизвестного происхождения
А потому сегодняшние успехи в моделировании ИИ будущего – это приближение того рая на Земле, который нам сулит развитие и совершенствование общества в этом направлении. Насколько такой взгляд верен, никто не знает, однако его нам сулят даже не ученые, а истинно духовные люди, у которых есть вселенское знание о том, куда может привести развитие искусственного интеллекта - совсем не туда, куда пророчат пессимисты как из числа писателей, так и из числа академиков…
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