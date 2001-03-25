Раздел: Невероятное
Ученые создали карту климатических изменений будущего
Новая интерактивная карта получила название ClimateEx.
Ученые из США и Польши на основе базы данных WorldClim создали интерактивную карту ClimateEx. С помощью данной разработки можно проследить за изменениями климата любой точки земного шара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Специалист научного колледжа при Университете Цинциннати Томаш Степински и эксперт из Польши Павел Нецтель визуализировали процесс изменения климата планеты за последние пол столетия. Для этого ученые использовали базу данных WorldClim.
С ее помощью можно отследить данные с 50 тысяч климатических станций, разбросанных по всему земному шару.
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Используя интерактивную карту, исследователи могут изучить все критические изменения климата и спрогнозировать погоду будущего. ClimateEx отображает регионы с экстремальными погодными явлениями, а также районы, которые будут подвержены им в ближайшие годы. Также с помощью разработки можно сравнить климат отдаленных территорий.
Ученые из США и Польши на основе базы данных WorldClim создали интерактивную карту ClimateEx. С помощью данной разработки можно проследить за изменениями климата любой точки земного шара.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Специалист научного колледжа при Университете Цинциннати Томаш Степински и эксперт из Польши Павел Нецтель визуализировали процесс изменения климата планеты за последние пол столетия. Для этого ученые использовали базу данных WorldClim.
С ее помощью можно отследить данные с 50 тысяч климатических станций, разбросанных по всему земному шару.
Читайте также: Ученые создали новую карту Земли
Используя интерактивную карту, исследователи могут изучить все критические изменения климата и спрогнозировать погоду будущего. ClimateEx отображает регионы с экстремальными погодными явлениями, а также районы, которые будут подвержены им в ближайшие годы. Также с помощью разработки можно сравнить климат отдаленных территорий.
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