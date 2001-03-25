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Раздел: Невероятное  
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Нобелевский комитет разрушил популярный миф об Эйнштейне

Нобелевский комитет разрушил популярный миф об ЭйнштейнеУченый учился довольно успешно.

Альберт Эйнштейн хорошо учился в старшей школе, хотя бытует совершенно обратное мнение, сообщили в комитете Нобелевской премии в Twitter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rian.com.ua.

"Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе", — говорится в сообщении.

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Комитет премии предоставил атестат с отметками Эйнштейна. "Этот аттестат зрелости был выдан Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов — самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году," — добавили в сообщении.

Нобелевский комитет разрушил популярный миф об Эйнштейне
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 Теги: Эйнштейн, Нобелевский комитет, миф

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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