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На Ямале взорвалась огромная газовая воронка

На Ямале взорвалась огромная газовая воронка

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Ученые раскрыли тайну появление воронок на Ямале Первые таинственные воронки появились в российской приполярной зоне в 2014 году.