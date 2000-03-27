Раздел: Невероятное
На Ямале взорвалась огромная газовая воронка
Это уже не первый взрыв на данном объекте.
Несколько лет назад в Приполярье на Ямале образовалась новая газовая воронка, она привлекла внимание ученых своей активностью. Относительно недавно природное образование опять взорвалось. Эксперты не отрицают факта, что под воронкой могут происходить “механизмы вулканизма”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Василий Богоявленский, директор Института нефти и газа РАН, отметил, что в прошлом году на снимках из космоса специалисты заметили затопленный водой кратер, на котором образовался бугор и взорвался. Время от времени на месте происходят вулканические процессы: давление накапливается, а затем происходит выброс. Упавшая порода перекрывает каналы дегазации, через время всё повторяется.
Впервые воронки были обнаружены учеными в 2014 году. Специалисты затрудняются ответить, почему под землей скапливается газ. С каждым годом количество образований увеличивается: уже известно 7 тыс. мест, где происходит вспучивание породы, но не происходит взрыва.
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Выброс, скорее всего, случится через несколько лет. Воронки представляют опасность для трубопроводов, поскольку могут серьезно повредить эту инфраструктуру.
Несколько лет назад в Приполярье на Ямале образовалась новая газовая воронка, она привлекла внимание ученых своей активностью. Относительно недавно природное образование опять взорвалось. Эксперты не отрицают факта, что под воронкой могут происходить “механизмы вулканизма”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Василий Богоявленский, директор Института нефти и газа РАН, отметил, что в прошлом году на снимках из космоса специалисты заметили затопленный водой кратер, на котором образовался бугор и взорвался. Время от времени на месте происходят вулканические процессы: давление накапливается, а затем происходит выброс. Упавшая порода перекрывает каналы дегазации, через время всё повторяется.
Впервые воронки были обнаружены учеными в 2014 году. Специалисты затрудняются ответить, почему под землей скапливается газ. С каждым годом количество образований увеличивается: уже известно 7 тыс. мест, где происходит вспучивание породы, но не происходит взрыва.
Читайте также: Эксперты объяснили происхождение загадочной воронки в португальском озере
Выброс, скорее всего, случится через несколько лет. Воронки представляют опасность для трубопроводов, поскольку могут серьезно повредить эту инфраструктуру.
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