Нейрохирург рассказал о новых имплантах, позволяющих общаться телепатически

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Доктором Аланом Кваном из Университета Вашингтона, было озвучено заявление о том, что через 100 тысяч лет внешний вид потомков нынешних землян будет кардинально отличаться от того, как выглядят современные люди. Глаза-блюдца, огромные лбы, и лица плоские как блин - вот вид человека в будущем, по мнению этого ученого. Свою