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Нейрохирург рассказал о новых имплантах, позволяющих общаться телепатически
По словам врача, такие устройства появятся в ближайшие годы.
Телепатическое общение вскоре станет обыденным делом. Об этом на днях заявил Eric Leuthardt (Эрик Леутардт) - нейрохирург Университета Вашингтона. По его мнению, это произойдет благодаря вживлению в мозг человека специальных имплантов, которые позволят ему общаться с другими подобными людьми на уровне телепатии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот что говорит по этому поводу сам Леутардт: "Многим сегодня это может показаться фантастикой, но уже в ближайшие десять, самое большее двадцать, лет это станет такой же обыденной реальностью, как, скажем, мобильный телефон, который, например, в начале века казался большой роскошью для большинства людей."
"Причем, люди с вживленными в мозг имплантами смогут не только мысленно общаться вдруг с другом, но также мысленно работать с компьютером, став его частью, напрямую выходить в Интернет, ну и так далее, – вот такая нейронная интеграция", - добавляет хирург.
Кстати, доктор Eric Leuthardt не только делает операции на мозг, он славится еще и как писатель-фантаст, поэтому некоторые его коллеги воспринимают его заявление полусерьезно. Впрочем, о вживлении имплантов с целью создания людей-киборгов ученые говорят уже давно, например, о подобных планах любит порассуждать знаменитый изобретатель Илон Маск, хотя последнего больше считают великим маркетологом, чем ученым.
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Поэтому утверждение о реальности создания таких людей будущего из уст видного ученого-нейрохирурга звучит куда более убедительней.
Телепатическое общение вскоре станет обыденным делом. Об этом на днях заявил Eric Leuthardt (Эрик Леутардт) - нейрохирург Университета Вашингтона. По его мнению, это произойдет благодаря вживлению в мозг человека специальных имплантов, которые позволят ему общаться с другими подобными людьми на уровне телепатии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вот что говорит по этому поводу сам Леутардт: "Многим сегодня это может показаться фантастикой, но уже в ближайшие десять, самое большее двадцать, лет это станет такой же обыденной реальностью, как, скажем, мобильный телефон, который, например, в начале века казался большой роскошью для большинства людей."
"Причем, люди с вживленными в мозг имплантами смогут не только мысленно общаться вдруг с другом, но также мысленно работать с компьютером, став его частью, напрямую выходить в Интернет, ну и так далее, – вот такая нейронная интеграция", - добавляет хирург.
Кстати, доктор Eric Leuthardt не только делает операции на мозг, он славится еще и как писатель-фантаст, поэтому некоторые его коллеги воспринимают его заявление полусерьезно. Впрочем, о вживлении имплантов с целью создания людей-киборгов ученые говорят уже давно, например, о подобных планах любит порассуждать знаменитый изобретатель Илон Маск, хотя последнего больше считают великим маркетологом, чем ученым.
Читайте также: В глазу индийской девочки жила целая колония муравьев
Поэтому утверждение о реальности создания таких людей будущего из уст видного ученого-нейрохирурга звучит куда более убедительней.
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