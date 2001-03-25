Раздел: Невероятное
Очевидец снял странный летающий объект в небе над Флоридой
Видео с НЛО было снято на пляже.
Автор данного видеоролика Эрик Кипкер не утверждает со стопроцентной уверенностью, что ему удалось снять инопланетный корабль, однако над Мексиканским заливом в тот вечер зависло действительно нечто фантастическое и необъяснимое (смотрите видео), что никак не похоже на земные летательные аппараты Esoreiter.
Причем это чудо в тот час наблюдали сотни очевидцев курортного городка Панама Сити Бич штата Флорида, не мудрено, что материал об этом уже вскоре стал доступен ведущим уфологическим организациям США. Вот что пишет об этом сам Эрик Кипкер:
"Я в тот момент просто любовался закатом, который над морем казался какой-то фантастической картиной. И вдруг в эту картину кто-то добавил еще немного фантастики – НЛО, напоминающий всем своим видом и поведением корабль пришельцев. Естественно я был шокирован таким событием, однако успел снять на видео это уникальное небесное представление."
Уфологи подтвердили подлинность видеоматериала, однако они в недоумении, что это за аппарат завис над Мексиканским заливом, вполне возможно, что он может быть просто военной «игрушкой», беспилотником или еще чем-либо – вполне земным. Но НЛО весьма похож и на аппарат пришельцев.
Читайте также: На Ямале взорвалась огромная газовая воронка
Так что исключить его из списка инопланетных объектов пока не получается, нужны дополнительные данные, которые специалисты в этой области собирают. Ждем новых сообщений об этом…
Автор данного видеоролика Эрик Кипкер не утверждает со стопроцентной уверенностью, что ему удалось снять инопланетный корабль, однако над Мексиканским заливом в тот вечер зависло действительно нечто фантастическое и необъяснимое (смотрите видео), что никак не похоже на земные летательные аппараты Esoreiter.
Причем это чудо в тот час наблюдали сотни очевидцев курортного городка Панама Сити Бич штата Флорида, не мудрено, что материал об этом уже вскоре стал доступен ведущим уфологическим организациям США. Вот что пишет об этом сам Эрик Кипкер:
"Я в тот момент просто любовался закатом, который над морем казался какой-то фантастической картиной. И вдруг в эту картину кто-то добавил еще немного фантастики – НЛО, напоминающий всем своим видом и поведением корабль пришельцев. Естественно я был шокирован таким событием, однако успел снять на видео это уникальное небесное представление."
Уфологи подтвердили подлинность видеоматериала, однако они в недоумении, что это за аппарат завис над Мексиканским заливом, вполне возможно, что он может быть просто военной «игрушкой», беспилотником или еще чем-либо – вполне земным. Но НЛО весьма похож и на аппарат пришельцев.
Читайте также: На Ямале взорвалась огромная газовая воронка
Так что исключить его из списка инопланетных объектов пока не получается, нужны дополнительные данные, которые специалисты в этой области собирают. Ждем новых сообщений об этом…
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