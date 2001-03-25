» » До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня
Раздел: Невероятное  
0

До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня

До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня Космический объект 2018FB максимально приблизится к нашей планете 30 марта.

Размеры этого космического тела, потенциально опасного для нашей планеты, просто шокируют – астероид под кодовым названием 2018FB имеет площадь с большой стадион (для сравнения, Челябинский метеорит был всего около 20 метров в поперечнике). Такой гигант, столкнувшись с Землей, может привести к настоящему Апокалипсису Esoreiter.

Пролетит он близ нашей планеты 30 марта, ученые утверждают, что, не смотря на свой огромный размер и реальную опасность, данный космический «обломок» не причинит нашему «голубому шарику» никаких бед. Сами земляне могут наблюдать пролет астероида лишь в телескопы.

Однако даже такое дальнее «соседство», говорят специалисты, может отрицательно влиять на самочувствие землян, поэтому в последние дни марта лучше не перегружать себя работой и не строить на эти дни грандиозных планов.

К слову заметим, что один из сценариев конца света для Земли видится как раз в столкновении с подобным астероидом. Правда, по прогнозам астрономов, это может произойти лишь через сто с лишним лет. К тому времени, надо полагать, земляне уже научатся бороться с этой опасностью.

Читайте также: Нейрохирург рассказал о новых имплантах, позволяющих общаться телепатически

Успокаивает и то, что Земля даже в наше время уже дважды (Тунгусский и Челябинский метеориты) подвергалась серьезной опасности со стороны космических тел, но какие-то высшие силы (инопланетяне или люди из будущего, параллельного мира) спасали планету, уничтожая астероиды еще в ее атмосфере. Так что у нас есть маленькая, но реальная надежда, что космическая катастрофа минует Землю…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Земля, астероид

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     4988
     0

Похожие новости по теме

К Земле на огромной скорости летит гигантский астероид К Земле на огромной скорости летит гигантский астероид

Отмечается, что приближающийся к нашей планете космический объект по размеру в 5 раз больше статуи Свободы.

К Земле летит опасный астероид К Земле летит опасный астероид

По прогнозам ученых, к Земле летит огромный астероид.

Крупный астероид сблизится с Землей Крупный астероид сблизится с Землей

Специалисты планируют вести тщательное наблюдение за астероидом в момент его приближения к нашей планете.

К Земле приближается крупный астероид К Земле приближается крупный астероид

Ученые говорят, что он не представляет угрозы для людей.

Огромный астероид несется на полной скорости к Земле Огромный астероид несется на полной скорости к Земле

Размер астероида составляет 1 км в поперечнике.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх