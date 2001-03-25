Раздел: Невероятное
Археологи нашли в Африке львов-гигантов
Огромные черепа вызвали недоумение археологов.
Группа ученых из США и Кении заявила о том, что 200 тысяч лет назад Африку населяли пещерные львы ростом с человека. О своем открытии исследователи сообщили в Journal of Paleontology.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Ученые обнаружили в Кении останки пещерного льва, габариты которого значительно превосходили размеры современных хищников. Выводы о размерах животного были сделаны на основании измерений черепа и зубов животного. Исследователи предполагают, что травоядные, которыми питались львы, также были значительно больше современных "родственников".
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"Этот череп — первое свидетельство того, что в среднем и позднем плейстоцене на востоке Африки существовали гигантские львы, чьи размеры, возможно, были обусловлены большей массой. Череп примечателен своим большим размером, равным размеру самого большого черепа пещерного льва на территории Евразии и намного более крупного, чем известные черепа из Африки", - заявили исследователи.
Группа ученых из США и Кении заявила о том, что 200 тысяч лет назад Африку населяли пещерные львы ростом с человека. О своем открытии исследователи сообщили в Journal of Paleontology.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Ученые обнаружили в Кении останки пещерного льва, габариты которого значительно превосходили размеры современных хищников. Выводы о размерах животного были сделаны на основании измерений черепа и зубов животного. Исследователи предполагают, что травоядные, которыми питались львы, также были значительно больше современных "родственников".
Читайте также: Депардье признался, что в Африке убил и съел двух львов
"Этот череп — первое свидетельство того, что в среднем и позднем плейстоцене на востоке Африки существовали гигантские львы, чьи размеры, возможно, были обусловлены большей массой. Череп примечателен своим большим размером, равным размеру самого большого черепа пещерного льва на территории Евразии и намного более крупного, чем известные черепа из Африки", - заявили исследователи.
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