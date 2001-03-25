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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли древнюю мумию в знаменитом саркофаге

Ученые нашли древнюю мумию в знаменитом саркофаге Странно, но саркофаг не трогали и не проверяли больше сотни лет.

Саркофаг находился в музее на протяжении 150 лет.

Археологи из Австралии обнаружили остатки мумии в саркофаге, который считался пустым. Как сообщает ВВС, саркофаг находился в музее университета Сиднея на протяжении 150 лет, но мумия была обнаружена только в прошлом году.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

По мнению исследователей, остатки ног и костей, которые были найдены в саркофаге, повредили расхитители гробниц. По словам археолога Джейми Фрейзера, открытие, о котором было сообщено только сейчас, вызвало у ученых большую радость.

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Этот, а также три других саркофаги, привез в Австралию основатель музея университета Сиднея в 1860 году. Гробницу считали пустой, поэтому и не снимали крышку более 150 лет.
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 Теги: саркофаг, музей, мумия

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Сегодня, 19:37 » Автор: Едгар Букмирза
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