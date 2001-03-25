Раздел: Невероятное
Ученые нашли древнюю мумию в знаменитом саркофаге
Странно, но саркофаг не трогали и не проверяли больше сотни лет.
Саркофаг находился в музее на протяжении 150 лет.
Археологи из Австралии обнаружили остатки мумии в саркофаге, который считался пустым. Как сообщает ВВС, саркофаг находился в музее университета Сиднея на протяжении 150 лет, но мумия была обнаружена только в прошлом году.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По мнению исследователей, остатки ног и костей, которые были найдены в саркофаге, повредили расхитители гробниц. По словам археолога Джейми Фрейзера, открытие, о котором было сообщено только сейчас, вызвало у ученых большую радость.
Читайте также: В Перу нашли древнюю мумию погибшего гуманоида
Этот, а также три других саркофаги, привез в Австралию основатель музея университета Сиднея в 1860 году. Гробницу считали пустой, поэтому и не снимали крышку более 150 лет.
Саркофаг находился в музее на протяжении 150 лет.
Археологи из Австралии обнаружили остатки мумии в саркофаге, который считался пустым. Как сообщает ВВС, саркофаг находился в музее университета Сиднея на протяжении 150 лет, но мумия была обнаружена только в прошлом году.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По мнению исследователей, остатки ног и костей, которые были найдены в саркофаге, повредили расхитители гробниц. По словам археолога Джейми Фрейзера, открытие, о котором было сообщено только сейчас, вызвало у ученых большую радость.
Читайте также: В Перу нашли древнюю мумию погибшего гуманоида
Этот, а также три других саркофаги, привез в Австралию основатель музея университета Сиднея в 1860 году. Гробницу считали пустой, поэтому и не снимали крышку более 150 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
509
0
Оставьте свой комментарий